Colón, pendiente de la evolución de Bonansea para jugar ante Ferro

El plantel de Colón retomará las prácticas este martes para empezar a planificar el partido ante Ferro de la 3ª fecha en Santa Fe, a la espera de Alan Bonansea

El plantel de Colón volvió de Salta este lunes por la mañana con varios kilómetros en el cuerpo y sensaciones mezcladas tras el 0-0 frente a Central Norte . Por eso, el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán dispuso que las vueltas a las prácticas sean recién este martes por la mañana en el predio.

Ahora el grupo da vuelta la página y apunta todo al sábado cuando reciba a Ferro, a partir las 20.30, por la tercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Ambos tienen la misma cantidad de puntos, por lo que asoma como una importante medida en busca de sostener el nivel y el invicto. Volver a casa implica otra responsabilidad y también una oportunidad.

La principal atención en Colón

En el búnker rojinegro hay un nombre subrayado en rojo: Alan Bonansea. El delantero quedó fuera de este encuentro al no recuperarse de la lesión en el hombro. Lo habló en la previa con el técnico y se decisión que se quede en Santa Fe para apostar a su mejora. Era evitar un riesgo innecesario. Su evolución será monitoreada día a día, pero se espera que pueda estar.

Colón festejo Alan Bonansea Deportivo Madryn Colón, pendiente de la evolución de Alan Bonansea.

El cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán sabe que es momento de ajustar detalles, sostener lo bueno y corregir lo que faltó para traerse algo más del norte, aunque el saldo es positivo también, porque no hay otros lesionados ni suspendidos. La semana será intensa y decisiva. Colón regresa a su casa con la obligación de hacerse fuerte. Y esta vez, no quiere dejar puntos en el camino.