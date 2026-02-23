Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, pendiente de la evolución de Bonansea para jugar ante Ferro

El plantel de Colón retomará las prácticas este martes para empezar a planificar el partido ante Ferro de la 3ª fecha en Santa Fe, a la espera de Alan Bonansea

23 de febrero 2026 · 14:56hs
Colón, pendiente de la evolución de Bonansea para jugar ante Ferro

El plantel de Colón volvió de Salta este lunes por la mañana con varios kilómetros en el cuerpo y sensaciones mezcladas tras el 0-0 frente a Central Norte. Por eso, el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán dispuso que las vueltas a las prácticas sean recién este martes por la mañana en el predio.

Ahora el grupo da vuelta la página y apunta todo al sábado cuando reciba a Ferro, a partir las 20.30, por la tercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Ambos tienen la misma cantidad de puntos, por lo que asoma como una importante medida en busca de sostener el nivel y el invicto. Volver a casa implica otra responsabilidad y también una oportunidad.

La principal atención en Colón

En el búnker rojinegro hay un nombre subrayado en rojo: Alan Bonansea. El delantero quedó fuera de este encuentro al no recuperarse de la lesión en el hombro. Lo habló en la previa con el técnico y se decisión que se quede en Santa Fe para apostar a su mejora. Era evitar un riesgo innecesario. Su evolución será monitoreada día a día, pero se espera que pueda estar.

El cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán sabe que es momento de ajustar detalles, sostener lo bueno y corregir lo que faltó para traerse algo más del norte, aunque el saldo es positivo también, porque no hay otros lesionados ni suspendidos. La semana será intensa y decisiva. Colón regresa a su casa con la obligación de hacerse fuerte. Y esta vez, no quiere dejar puntos en el camino.

