Medrán: "Lo bueno fue que Colón compitió y lo malo es que no pudimos convertir"

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán hizo un análisis de lo que fue el empate del Sabalero ante Central Norte de Salta

En un partido discreto, Colón igualó 0-0 con Central Norte, cosechando un punto importante, aún cuando desde lo futbolístico, el rendimiento no fue el mismo que ante Deportivo Madryn.

Y en conferencia de prensa, el que habló fue el DT Ezequiel Medrán destacando el orden y la solidez del equipo y expresando lo que faltó para ganar el equipo.

Medrán y el conformismo por el rendimiento de su equipo

"Creo que hicimos un buen partido, pero no logramos traducir en goles las situaciones que generamos. El rival no nos dejó profundizar por afuera y por eso intentamos buscar pases filtrados por adentro", aseguró.

Para luego agregar: "Estamos en pleno proceso, sumando minutos como equipo, y en ese sentido estoy conforme. Seguimos creciendo, siendo sólidos y compactos; solo nos faltó el gol".

En cuanto a la poca generación en ataque dijo: "No pateamos más porque el rival presionó bien y no tuvimos precisión. Lo intentamos, pero nos faltó decisión y calidad en los metros finales. Me quedo con la solidez defensiva, que nos da tranquilidad".

Para finalizar: "Hay un camino claro en un torneo muy exigente. Lo positivo fue cómo competimos; lo negativo, no haber tenido esa jugada para ganarlo".