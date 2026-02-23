Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán: "Lo bueno fue que Colón compitió y lo malo es que no pudimos convertir"

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán hizo un análisis de lo que fue el empate del Sabalero ante Central Norte de Salta

23 de febrero 2026 · 14:52hs
Medrán se mostro conforme con el rendimiento de Colón.

En un partido discreto, Colón igualó 0-0 con Central Norte, cosechando un punto importante, aún cuando desde lo futbolístico, el rendimiento no fue el mismo que ante Deportivo Madryn.

Y en conferencia de prensa, el que habló fue el DT Ezequiel Medrán destacando el orden y la solidez del equipo y expresando lo que faltó para ganar el equipo.

Medrán y el conformismo por el rendimiento de su equipo

"Creo que hicimos un buen partido, pero no logramos traducir en goles las situaciones que generamos. El rival no nos dejó profundizar por afuera y por eso intentamos buscar pases filtrados por adentro", aseguró.

Para luego agregar: "Estamos en pleno proceso, sumando minutos como equipo, y en ese sentido estoy conforme. Seguimos creciendo, siendo sólidos y compactos; solo nos faltó el gol".

LEER MÁS: Colón sumó en la tabla, pero retrocedió futbolísticamente

En cuanto a la poca generación en ataque dijo: "No pateamos más porque el rival presionó bien y no tuvimos precisión. Lo intentamos, pero nos faltó decisión y calidad en los metros finales. Me quedo con la solidez defensiva, que nos da tranquilidad".

Para finalizar: "Hay un camino claro en un torneo muy exigente. Lo positivo fue cómo competimos; lo negativo, no haber tenido esa jugada para ganarlo".

Colón, pendiente de la evolución de Bonansea para jugar ante Ferro

José Alonso endurece su postura: Colón acudirá a la FIFA por Neris

Buena noticia para Colón: podrán viajar 5.000 hinchas sabaleros a Resistencia

Colón dio pelea, pero perdió con Amancay y se hunde aún más en la Liga Argetina

Por qué la AFA quiere suspender una fecha del Apertura: la causa judicial que involucra a Tapia

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

El Gobierno lanzó la Etapa III de concesiones viales y Santa Fe vuelve a quedar en el centro del esquema logístico

Por qué la AFA quiere suspender una fecha del Apertura: la causa judicial que involucra a Tapia

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

El Gobierno lanzó la Etapa III de concesiones viales y Santa Fe vuelve a quedar en el centro del esquema logístico

La AFA negó deudas y anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a Claudio Tapia

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

Neris tiene todo listo para jugar en Emelec: Lo de Colón luego saldrá a la luz

Unión y una victoria imprescindible para despejar dudas y recuperar la confianza

Medrán: Lo bueno fue que Colón compitió y lo malo es que no pudimos convertir

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

