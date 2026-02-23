José Alonso endurece su postura: Colón acudirá a la FIFA por Neris

El presidente José Alonso, aseguró que no existe causa justa para la rescisión de Neris y confirmó que el club iniciará acciones ante FIFA.

El conflicto entre Colón y José Neris escaló al plano internacional. El presidente José Alonso confirmó que el club acudirá a FIFA si el delantero formaliza su vínculo con Emelec , tras rescindir unilateralmente su contrato. La dirigencia niega deudas y sostiene que no hay causa justa.

El máximo dirigente rojinegro fijó postura con un mensaje contundente: desde la institución entienden que el futbolista no reúne los requisitos reglamentarios para considerarse en libertad de acción . Según la versión oficial, no existe incumplimiento salarial ni contractual que habilite la ruptura anticipada.

En ese sentido, Alonso rechazó los argumentos esgrimidos por el atacante uruguayo y aseguró que cualquier diferencia fue abordada dentro de los canales internos. También desestimó supuestos conflictos con el cuerpo técnico, señalando que la planificación física respondió exclusivamente a criterios profesionales tras su incorporación fuera de término a la pretemporada.

Clave jurídica: Artículo 17

El eje del reclamo estaría sustentado en el Artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de FIFA, que regula las consecuencias de la rescisión sin causa justificada. Esta norma contempla indemnización por daños, responsabilidad solidaria del nuevo club y eventuales sanciones deportivas.

En caso de comprobarse la ruptura sin fundamento legal, el futbolista podría afrontar una compensación económica calculada bajo el criterio de “interés positivo”, es decir, el perjuicio generado al club por la finalización anticipada del vínculo. Además, el nuevo empleador puede quedar involucrado solidariamente si se prueba que intervino en la ruptura contractual.

Advertencia a Emelec

Desde la conducción sabalera aseguraron que el club ecuatoriano fue notificado de la postura formal de Colón. Si avanza la inscripción del jugador, la entidad santafesina iniciará el correspondiente reclamo ante los órganos competentes de FIFA para salvaguardar sus derechos federativos y económicos.

En el plano deportivo, la salida de Neris representa la baja de una pieza considerada dentro de la estructura ofensiva, aunque el foco institucional está puesto en defender la estabilidad contractual, un principio que la normativa internacional busca preservar para evitar rupturas unilaterales sin sustento.

Colón entiende que el caso excede lo individual y se inscribe en la protección del patrimonio. La disputa, ahora, se trasladará al terreno reglamentario, donde los plazos, las pruebas documentales y la interpretación jurídica definirán el desenlace.