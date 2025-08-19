Uno Santa Fe | Colón | Colón

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Colón busca preservar la categoría en Primera Nacional, con una segunda rueda en la zona B que viene edificando muy pobre en materia de resultados

19 de agosto 2025 · 14:05hs
Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Hace pocos días, UNO Santa Fe presentaba un informe donde, al fin y al cabo, ese pequeño aire que tiene Colón con los dos equipos que están perdiendo la categoría, es por la cantidad de puntos que sumó bajo el comando de Ariel Pereyra.

Tanto Andrés Yllana como Martín Minella pudieron hilvanar una cierta racha positiva y perdieron mucho más de lo que ganaron, independientemente que el nivel del equipo rojinegro está en caída libre.

Solamente con computar 10 de los 17 partidos que tiene una rueda en la zona B, en este caso la segundo, basta con encontrar a los del barrio Centenario con apenas dos victorias y ocho derrotas. Tal vez se acordaron tarde de sumar Talleres (RE) y CADU, y por ellí no les alcanzará, pero lo más grave es que Colón es el último de esta sumatoria, poniene como parámetro los 30 puntos ya jugados en esta parte del año.

Recordemos que el equipo santafesino tiene cuatro partidos en casa y tres en la ruta, y que en esta recta final aún debe jugar precisamente con los dos elencos ubicados en el fondo de las posiciones.

La tabla de la segunda rueda en la zona B

Gimnasia (Mendoza) 20 puntos (Ganó 6, empató 2 y perdió 1)

Temperley 18 puntos (Ganó 4 y empató 6)

Gimnasia (Jujuy) 17 puntos (Ganó 4, empató 5 y perdió 1)

Chaco For Ever 17 puntos (Ganó 5, empató 2 y perdió 3)

Chacarita 16 puntos (Ganó 4, empató 4 y perdió 2)

Nueva Chicago 16 puntos (Ganó 4, empató 4 y perdió 2)

Estudiantes (BA) 16 puntos (Ganó 5, empató 1 y perdió 4)

Central Norte 15 puntos (Ganó 4, empató 3 y perdió 3)

Estudiantes (Río Cuarto) 14 puntos (Ganó 3, empató 5 y perdió 2)

Deportivo Morón 13 puntos (Ganó 3, empató 4 y perdió 2)

Agropecuario 13 puntos (Ganó 3, empató 4 y perdió 3)

Mitre (SdE) 11 puntos (Ganó 3, empató 2 y perdió 5)

Talleres (RE) 11 puntos (Ganó 3, empató 2 y perdió 5)

San Telmo 10 puntos (Ganó 2, empató 4 y perdió 4)

Almirante Brown 9 puntos (Ganó 2, empató 3 y perdió 5)

Defensores de Belgrano 9 puntos (Ganó 2, empató 3 y perdió 5)

Defensores Unidos 7 puntos (Ganó 1, empató 4 y perdió 5)

Colón (SF) 6 puntos (Ganó 2 y perdió 8)

Colón Ariel Pereyra UNO Santa Fe
