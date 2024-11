Colón, pendiente de varios ingresos por ventas para afrontar la Primera Nacional 2025

Un problema que la dirigencia quería evitar, pero en la cancha el equipo no estuvo a la altura. Por eso, se trata de cumplir con los recursos que quedan esperando ya el 2025, con un proyecto nuevo que tiene al director deportivo Iván Moreno y Fabianesi a la cabeza como arquitecto.

Como ya se sabe, en la Primera Nacional es complicado pensar en ventas millonarias, sobre todo con la aparición escasa de jugadores del club en la temporada, por lo que será clave el aporte de los socios. Lo entrará de televisión apenas llegará para cubrir una parte del plantel.

Pero en este caso, los popes sabaleros están pendientes de algunos pagos que todavía deben entrar por la venta de jugadores. Importantes montos para cumplir con las deudas y paliar el complicado escenario del año próximo.

Lo que tiene Colón por cobrar

UNO Santa Fe brindó al detalle el pasado 10 de agosto el dinero que debe aún entrar por las cuotas de algunas transferencias. En las últimas horas, el periodista Matías Lorefice (@MatiLorefice) acercó mayores precisiones con los montos.

—La última cuota de Estudiantes por el pase de Eric Meza de 400.000 dólares.

Eric Meza.jpg Colón espera por la última cuota del pase de Eric Meza.

—La última cuota de Lecce de Italia por el pase de Santiago Pierotti de 375.000 euros.

PierottiLecce.jpg Después de su salida de Colón, con muchas expectativas, Santiago Pierotti fue presentado por Lecce.

—La última cuota de New England Revolutión (a través de Racing) por el pase de Tomás Chancalay de 750.000 dólares.

Chancalay.jpg

Acá se hace la salvedad de que podría entrar un dinero más en caso que Platense compre a Lionel Picco, pese a que no hay opción. Claramente Colón no puede pagarle el sueldo y hay interesados de Primera y el exterior. Igual, el Calamar tendría prioridad y es factible que se concrete. Números que para la Primera División quizás no sean tan altos, pero para la Primera Nacional serán un bálsamo.