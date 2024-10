Colón perdió un duelo clave ante San Telmo que lo deja afuera de la pelea por el primer puesto

Con más de media hora por delante, cuando Colón estuvo abajo en el resultado no supo qué hacer. Equivocó los caminos, le faltó rebeldía y terminó perdiendo sin atenuantes.

Una dura derrota, no solo por el resultado, sino por la imagen del final. Dejó pasar la última chance de pelear por el primer puesto, pero además perdió con un rival directo y ahora quedó 7° en la tabla.

Colón fue de mayor a menor en la primera etapa

La primera aproximación para Colón llegó a los 4' de una pelota quieta. Por el sector derecho del ataque, Christian Bernardi ejecutó un tiro libre que peinó en el primer palo Federico Jourdan y la pelota se fue cerca del caño derecho del arco de San Telmo.

En esos primeros minutos, la iniciativa era del Sabalero que buscaba presionar la salida del Candombero para recuperar rápido la pelota y poder mirar el arco rival.

Sin embargo y cuando Colón era un poco más, se equivocó Nicolás Fernández quien quiso salir jugando y terminó asistiendo al lateral izquierdo Rodrigo Ayala quien terminó sacando un remate desde afuera del área que se fue por encima del horizontal.

El primer cuarto de hora fue equilibrado, con mayor ambición por parte del Rojinegro, aunque San Telmo cuando pudo trató de progresar en ataque jugando por abajo.

Pero la más clara llegaría a los 17' una gran contra encabezada por Christian Bernardi quien tocó para Genaro Rossi y el delantero asistió a Jourdan. Pero el volante de frente al arco y llegando a la carrera, remató por encima del travesaño.

Una chance muy concreta que nació de un ataque de San Telmo y un mal pase de Gastón Ramírez y que terminó en los pies de Jourdan quien no pudo definir bien y se perdió lo que hubiese sido el primer gol de Colón.

Colón volvió a llegar a los 28' con un remate de Alan Forneris que pasó cerca del caño derecho del arco defendido por Brian Bustos. La jugada la inició Ezequiel Herrera quien terminó tocando para dejar al volante de frente al arco.

San Telmo dejaba jugar a Colón con mucha comodidad, al elenco visitante le falta determinación y por eso el Sabalero ganaba las divididas, mostraba mayor actitud el elenco conducido por Diego Osella.

Esa determinación del equipo rojinegro para jugar el partido, le permitía superar a San Telmo, solo le falta el gol. Ya que en el juego era superior.

Sin embargo, en un minuto San Telmo dispuso de dos chances muy claras. En la primera, a los 35' Fabián Henríquez con la cabeza despejó un remate de Rodrígo González que iba directo al arco, para mandar la pelota al córner.

Y de ese tiro de esquina, a los 36', el Candombero estuvo cerca de marcar de no mediar por la doble intervención del arquero Vicentini. Primero para tapar un cabezazo de Alex Cossi y en el rebote le impidió a Emiliano Franco quien cabeceó casi en la línea y con el pie envió la pelota al tiro de esquina.

En los minutos finales del primer tiempo, terminó siendo un poco más San Telmo, desde el control del balón y esas situaciones que generó y que Vicentini terminó resolviendo de manera estupenda.

A poco de finalizar la primera etapa, salió lesionado Nicolás Fernández, pero teniendo en cuenta que faltaba un minuto para concluir el primer tiempo, Osella decidió no realizar el cambio.

Un segundo tiempo con bajo rendimiento

Para el inicio del segundo tiempo, el que ingresó para reemplazar a Fernández fue Thiago Yossen y de esta manera, el que se paró como lateral izquierdo fue Ezequiel Herrera.

Y en esos primeros minutos en donde poco pasaba frente a los arcos, Colón dispuso a los 9' de una chance muy clara cuando Rossi ganó de espaldas y encaró de frente al arco, pero su remate fue tapado por Bustos para mandar el balón al córner.

Pero cuando Colón estaba mejor, llegó el gol de San Telmo. A los 13' Rodrigo González ejecutó un córner desde la derecha y Rodrigo Ayala a la carrera metió un cabezazo inatajable para Vicentini y estableció el 1-0.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1845214503257948340&partner=&hide_thread=false ¡Gol del Candombero! A los 14' apareció Ayala y de cabeza puso el primero de @clubsantelmo, que lo pasa a ganar por la mínima. Miralo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/qYFey11jJn#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/CwFkmlUgQ8 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 12, 2024

Inmediatamente, Osella mandó a la cancha a Javier Toledo y Nicolás Delgadillo para las salidas de Jourdan y Taborda. Para jugar con dos puntas y apostar por el juego áreo.

A Colón le costaba progresar en ataque, por eso Osella buscando refrescar la zona media hizo ingresar a Joel Soñora y Brian Farioli, sacando a Herrera y Bernardi, para jugar con línea de tres en el fondo.

Colón tenía la pelota pero le faltaba claridad en ataque y su único argumento era buscar por arriba a Toledo o a Rossi. Mientras que San Telmo hacía todo lo posible para bajar el ritmo de juego.

Encima, Farioli que había ingresado hacía unos minutos, a los 38' debió salir del campo de juego con una molestia muscular y como Osella ya había hecho los cinco cambios, se quedó con 10 futbolistas.

Todo se le hizo cuesta arriba al Sabalero, que no tuvo ideas ni un plan de juego para lograr convertir y terminó cosechando una derrota que le quita toda posibilidad de pelear por el primer puesto.

Síntesis

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Ezequiel Herrera, 2-Paolo Goltz, 6-Fabián Henríquez, 3-Nicolás Fernández; 5-Alan Forneris, 7-Nicolás Talpone; 8-Federico Jourdan, 10-Christian Bernardi, 11-Facundo Taborda; y 9-Genaro Rossi. DT: Diego Osella.

San Telmo: 1-Brian Bustos; 4-Martín Vallejos, 2-Héctor González, 6-Gianfranco Lillo, 3-Rodrigo Ayala; 8-Emiliano Franco, 5-Gastón Ramírez, 10-Rodrigo González; 7-Iñaki Lartirigoyen, 9-Diego Diellos y 11-Alex Cossi. DT: Alfredo Grelak.

Goles: ST 13' Rodrigo Ayala (ST).

Cambios: ST 0' Thiago Yossen x Fernández (C), 13' José Barreto x Lartirigoyen (ST), 16' Nicolás Delgadillo x Taborda (C), Javier Toledo x Jourdan (C), 24' Franco Tissera x Cossi (ST), Leonel Pollacchi x Diellos (ST), 26' Joel Soñora x Herrera (C), Brian Farioli x Bernardi (C), 29' Juan Yangali x González (ST), Cristian Medina x Franco (ST).

Amonestados: González (ST) y Yossen (C).

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Brigadier López.