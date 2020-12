Colón perdió y quedó eliminado de la Fase Campeonato

Rápidamente Colón quedó afuera de la pelea, jugó muy mal ante Gimnasia y perdió, mereció algo más con San Lorenzo pero solo sumó un empate. Y en este partido por momentos fue superado por Banfield y ni siquiera tuvo la astucia como para sostener el resultado.

Un Colón que pintaba para pelear, pero quedó fuera de combate, producto de errores puntuales, sobre todo de mitad de cancha hacia atrás. Leonardo Burián bajó mucho su nivel, los defensores algo similar y con el correr de los partidos el Rojinegro se mostró permeable y lo pagó muy caro.

Pese a ser dominado en buena parte del primer tiempo, una vez más Colón encontró soluciones en el pie derecho de Luis Rodríguez quien a los 36' con un derechazo al ángulo marcó el 1-0. El Pulga prolongó su excelente momento con una definición soberbia para ponerse arriba en el marcador.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1343728858168750080 #CopaMaradonaEnTNTsports | ¡¡OTRA VEZ!! El Pulga Rodríguez metió OTRO golazo infernal en la #CopaDiegoMaradona, esta vez para abrir el marcador ante el Taladro en Santa Fe.



Colón Banfield pic.twitter.com/yymfSV1flX — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) December 29, 2020

Pero antes de ese gol, el que mejor hizo las cosas fue el Taladro, que pudo anotar el primer tanto, pero el remate de Martín Payero se estrelló en el caño derecho del arco defendido por Leonardo Burián. Y unos minutos más tarde el elenco visitante generó otra opción con un cabezazo desviado de Agustín Fontana.

Colón se mostraba impreciso y el que mejor manejaba el balón era Banfield, sobre todo con la movilidad del colombiano Mauricio Cuero que desequilibraba por el sector derecho. No obstante, el Sabalero hizo valer la enorme jerarquía del Pulga para irse a los vestuarios con el 1-0 que no reflejó el trámite de juego.

Y en el inicio del segundo tiempo, Banfield urgido por el resultado, monopolizó la tenencia del balón con un Colón que replegaba con mucha gente e intentaba salir de contra. Pero le achicba bien los espacios y el Taladro intentaba con algún disparo desde afuera del área como el caso de Jorge Rodríguez a los 13' que se fue al córner.

Pero a los 15' en una pelota quieta llegaría el empate de Banfield con un cabezazo de Giuliano Galoppo en el segundo palo. Pero antes el defensor Luciano Lollo había ganado de cabeza y en segunda instancia, fue el volante central que decretó el empate merecido, quien se impuso ante la marca de Góez.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1343738896417488896 #CopaMaradonaEnTNTsports | ¡La fija de Banfield! Otra vez Giuliano Galoppo ganó de arriba y empató el encuentro ante Colón con un gran cabezazo.



Colón Banfield pic.twitter.com/3zGsJMPb7G — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) December 29, 2020

De manera inexplicable a los 23' Banfield se perdió el segundo, quedó mano a mano Fontana con Burián con todo el tiempo para definir, pero insólitamente quiso ceder hacia un costado para Cuero y la pelota se le fue larga. El Taladro desperdició una chance inmejorable para convertir.

Pero Colón también forzaba el ataque, urgido por ganar, tuvo una chance muy clara con un cabezazo de Federico Lertóra que encontró una enorme respuesta del arquero Mauricio Arboleda que sacó la pelota del ángulo. El partido era de ida y vuelta ya que ambos equipos querían el triunfo.

Sin embargo, en otra pelota quieta en donde Colón marcó muy mal, Banfield con el cabezazo de Mauricio Asenjo, estableció el definitivo 2-1. El delantero que había ingresado minutos antes anticipó a Escobar luego de un centro perfecto de Jesús Dátolo y con un testazo esquinado puso arriba al Taladro cuando se jugaban 41'.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1343746125455630336 #CopaMaradonaEnTNTsports | ¡Todo de arriba! Mauricio Asenjo conectó un gran centro de Jesús Dátolo y metió un cabezazo tremendo para dar vuelta el partido y llevarse la victoria en Santa Fe.



Colón Banfield pic.twitter.com/1zv1QZ0llr — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) December 29, 2020

En el final del partido el Sabalero intentó llegar al empate, pero ya era tarde, aunque en tiempo de descuento Escobar remató desde adentro del área y el balón lo controló Arboleda. Colón mejoró promediando el segundo tiempo, pero se quedó con las manos vacías y sin objetivo a la vista.

Síntesis

Colón: 1-Leonardo Burián; 2-Bruno Bianchi, 14-Federico Lértora, 40-Rafael Delgado; 13-Alex Vigo, 29-Rodrigo Aliendro, 8-Yeiler Goez, 34-Facundo Farías, 31-Gonzalo Escobar; 10-Luis Miguel Rodríguez y 19-Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Banfield: 1-Mauricio Arboleda; 32-Emanuel Coronel, 2-Alexis Maldonado, 6-Luciano Lollo, 3-Claudio Bravo; 30-Jorge Rodríguez, 18-Giuliano Galloppo; 17-Mauricio Cuero, 21-Martín Payero, 7-Fabián Bordagaray y 9-Agustín Fontana. DT: Javier Sanguinetti.

Goles: PT 36' Luis Rodríguez (C), ST 15' Giuliano Galloppo (B), 41' Mauricio Asenjo (B).

Cambios: ST 14' Tomás Chancalay x Farías (C), 22' Jesús Dátolo x Payero (B), 29' Agustín Urzi x Bordagaray (B), Agustín Asenjo x Fontana (B), 36' Juan Pablo Álvarez x Cuero (B), Jonas Gutiérrez x Galoppo (B), 40' Christian Bernardi x Lértora (C), Tomás Sandoval x Morelo (C).

Amonestados: Rodríguez y Bianchi (C), Rodríguez, Lollo, Coronel y Urzi (C).

Estadio: Brigadier Estanislao López.

Árbitro: Néstor Pitana.