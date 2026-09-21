Colón pierde a su goleador y a otros jugadores para visitar a All Boys

El sábado Colón jugará contra All Boys y para ese partido, el equipo tendría al menos cuatro ausencias entre ellas la de Ignacio Lago

Ignacio Lago llegó a la quinta tarjeta amarilla y no jugará el sábado cuando Colón visite a All Boys.

El saldo negativo de la goleada de Colón a Los Andes tiene que ver con las ausencias que sufrirá el equipo para visitar el sábado a All Boys .

Y es que Ignacio Lago, goleador y figura del Sabalero, fue amonestado y llegó a las cinco tarjetas amarillas, por lo cual deberá cumplir una fecha de suspensión.

Lo mismo sucedió con Agustín Toledo, quien ante Los Andes vio la tarjeta amarilla, llegando a la quinta y tampoco estará en el cotejo contra el Albo.

A las ausencias mencionadas, hay que agregar la del arquero Matías Budiño, quien salió lesionado en el final del primer tiempo y el primer diagnóstico habla de una distensión en el ligamento lateral interno de su rodilla.

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Por otra parte, Franco García pidió el cambio a los 30' del primer tiempo por una molestia en la zona del tobillo, aunque luego manifestó haber sentido un fuerte dolor en el empeine. Por ese motivo, se le realizarán estudios.

Luego del partido, en conferencia de prensa, Iván Delfino manifestó que la salida de Darío Sarmiento, quien jugó los primeros 45' se debió a una molestia física.

Así las cosas, habrá que evaluar la evolución del mediocampista para saber si puede estar a disposición para el encuentro del sábado.