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Domingo súper cargado en Santa Fe con 8 cuadras claves: preparan un operativo especial por Colón, Las Leonas y el Fan Fest

La Secretaría de Seguridad de la Provincia montará un dispositivo coordinado en un radio de ocho cuadras para evitar el cruce de hinchas y espectadores. Retrasaron el show de Coti Sorokin para las 20:45 hs para facilitar la descongestión del Estadio Brigadier López.

18 de septiembre 2026 · 19:10hs
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Domingo súper cargado en Santa Fe: preparan un operativo especial por Colón

Domingo súper cargado en Santa Fe: preparan un operativo especial por Colón, Las Leonas y el Fan Fest.

Este domingo se perfila como una de las jornadas de mayor exigencia logística y preventiva desde la apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en la capital provincial. En un perímetro acotado de apenas siete a ocho cuadras en el sector sur de la capital provincial, coincidirán el encuentro futbolístico de Colón ante Los Andes, la presentación de Las Leonas en la sede de hockey y la grilla de actividades culturales del Fan Fest.

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, remarcó que el principal objetivo estratégico del plan de seguridad será ordenar los flujos de tránsito y separar a los distintos perfiles de público.

Para lograrlo, la cartera de seguridad resolvió posponer una hora el recital estelar del cantante Coti en el Fan Fest, el cual comenzará formalmente a las 20:45, dando un margen temporal prudencial para que la parcialidad sabalera evacúe el estadio sin cruzarse con las familias que asistan al show musical.

Parque del Sur y cancha de Colón

El dispositivo contará con una articulación combinada entre las fuerzas de la Policía de Santa Fe, controles municipales y seguridad privada. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la despliegue se mantendrá en evaluación permanente minuto a minuto para reasignar agentes según el flujo peatonal en los accesos al Parque del Sur y la cancha de Colón.

"El gran desafío es articular entre seguridad pública, privada y los organizadores. Retrasar el show de Coti a las 20:45 hs nos da la ventana de tiempo necesaria para que la cancha se descomprima antes de que empiece el recital", sostuvo Fernando Peverengo, director provincial de Seguridad en Eventos Masivos.

LEER MÁS: Los Leones vencieron con autoridad a Chile en los Juegos Suramericanos

Refuerzo de agentes y balance de las primeras jornadas

Los ejes centrales del operativo de seguridad para el domingo abarcan:

Separación de públicos: control de los accesos peatonalizados para canalizar de forma diferenciada la salida de la cancha de Colón y el ingreso de los espectadores de los Juegos Suramericanos.

Refuerzo de personal: suma de 30 agentes adicionales de seguridad privada y un incremento de patrullajes preventivos de la Policía en el anillo exterior y paradas de colectivos.

Evaluación del certamen: Peverengo realizó un balance altamente favorable sobre los primeros días de los Juegos en Santa Fe y Rosario, indicando que solo se registraron demoras menores vinculadas a la reserva de entradas mediante el sistema de códigos QR.

domingo Santa Fe operativo refuerzo Colón
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