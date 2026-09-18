Domingo súper cargado en Santa Fe con 8 cuadras claves: preparan un operativo especial por Colón, Las Leonas y el Fan Fest

La Secretaría de Seguridad de la Provincia montará un dispositivo coordinado en un radio de ocho cuadras para evitar el cruce de hinchas y espectadores. Retrasaron el show de Coti Sorokin para las 20:45 hs para facilitar la descongestión del Estadio Brigadier López.

Este domingo se perfila como una de las jornadas de mayor exigencia logística y preventiva desde la apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en la capital provincial. En un perímetro acotado de apenas siete a ocho cuadras en el sector sur de la capital provincial, coincidirán el encuentro futbolístico de Colón ante Los Andes, la presentación de Las Leonas en la sede de hockey y la grilla de actividades culturales del Fan Fest .

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, remarcó que el principal objetivo estratégico del plan de seguridad será ordenar los flujos de tránsito y separar a los distintos perfiles de público.

Para lograrlo, la cartera de seguridad resolvió posponer una hora el recital estelar del cantante Coti en el Fan Fest, el cual comenzará formalmente a las 20:45, dando un margen temporal prudencial para que la parcialidad sabalera evacúe el estadio sin cruzarse con las familias que asistan al show musical.

Parque del Sur y cancha de Colón

El dispositivo contará con una articulación combinada entre las fuerzas de la Policía de Santa Fe, controles municipales y seguridad privada. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la despliegue se mantendrá en evaluación permanente minuto a minuto para reasignar agentes según el flujo peatonal en los accesos al Parque del Sur y la cancha de Colón.

"El gran desafío es articular entre seguridad pública, privada y los organizadores. Retrasar el show de Coti a las 20:45 hs nos da la ventana de tiempo necesaria para que la cancha se descomprima antes de que empiece el recital", sostuvo Fernando Peverengo, director provincial de Seguridad en Eventos Masivos.

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Refuerzo de agentes y balance de las primeras jornadas

Los ejes centrales del operativo de seguridad para el domingo abarcan:

Separación de públicos: control de los accesos peatonalizados para canalizar de forma diferenciada la salida de la cancha de Colón y el ingreso de los espectadores de los Juegos Suramericanos.

Refuerzo de personal: suma de 30 agentes adicionales de seguridad privada y un incremento de patrullajes preventivos de la Policía en el anillo exterior y paradas de colectivos.

Evaluación del certamen: Peverengo realizó un balance altamente favorable sobre los primeros días de los Juegos en Santa Fe y Rosario, indicando que solo se registraron demoras menores vinculadas a la reserva de entradas mediante el sistema de códigos QR.