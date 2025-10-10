Uno Santa Fe | Colón | Colón

Refuerzos de Colón: un mercado de pases que no rindió como se esperaba

El golpe de efecto que se buscó en el mercado de pases no tuvieron el efecto esperado en Colón. El análisis, uno por uno.

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2025 · 13:02hs
Refuerzos de Colón: un mercado de pases que no rindió como se esperaba

El último mercado de pases de Colón dejó un saldo mixto en cuanto a incorporaciones. Mientras algunos jugadores lograron tener continuidad y aportar al equipo, otros estuvieron lejos de cumplir con las expectativas que se habían generado, ya sea por lesiones, adaptación o situaciones externas al campo de juego.

LEER MÁS: Los juveniles de Colón volvieron a la reserva para mantener ritmo de competencia

En total, llegaron cuatro refuerzos: tres pedidos por el entonces director técnico Andrés Yllana y uno gestionado directamente por la dirigencia, cuando ya se había decidido cesantear al entrenador.

Cristian García: el pedido que no pudo ser

Uno de los jugadores más esperados era Cristian García, defensor con pasado en Guillermo Brown y dirigido por Yllana. Sin embargo, las lesiones musculares limitaron su participación: apenas disputó dos partidos, ambos como reemplazo de Oscar Garrido y ambos en derrotas como visitante: el 2 de septiembre ante Defensores de Belgrano (1-0) y el 14 de septiembre frente a Talleres de Remedios de Escalada (2-0).

Cristian García

El volante nunca logró asentarse en el equipo y no pudo cumplir con la misión de convertirse en líder del plantel como pretendía Yllana.

Gonzalo Soto: regularidad pero sin impacto decisivo

Por su parte, Gonzalo Soto, mediocampista llegado desde Aldosivi (coincidió con Yllana en el ascenso del 2024), tuvo un rendimiento más sostenido. Participó en 12 encuentros, de los cuales nueve fue titular, ingresó desde el banco en tres y fue reemplazado en dos.

Gonzalo Soto.jpg

Si bien logró sumar minutos y experiencia al equipo, su rendimiento no fue determinante en términos de resultados, y el equipo continuó atravesando momentos irregulares en la tabla.

Facundo Castro: un gol como debut, pero poco más

Otro pedido de Yllana fue Facundo Castro, delantero que venía de Perú con buen antecedente goleador en la Primera Nacional. Debutó anotando un gol ante Temperley en la derrota por 2-1, aunque fue el único tanto que logró en Colón.

Colón Estudiantes de Río Cuarto Facundo Castro

En total, Castro jugó 13 partidos, con 10 titularidades, tres ingresos desde el banco y fue reemplazado en dos ocasiones. Su aporte ofensivo quedó lejos de las expectativas de ser un atacante que pueda generar desequilibrio con regularidad.

Luis Miguel “Pulga” Rodríguez: otro golpe de lesiones

Por último, Luis Miguel Rodríguez también estuvo condicionado por las lesiones. Disputó ocho encuentros, con cinco titularidades y tres ingresos desde el banco, siendo reemplazado en tres oportunidades. No convirtió goles y tuvo un torneo irregular, afectando la continuidad ofensiva del equipo.

LEER MÁS: Talpone, el que más jugó en un Colón que nunca terminó de hacer pie

En definitiva, los refuerzos pedidos por Yllana y la dirigencia tuvieron un desempeño limitado, con escasas contribuciones decisivas y varios problemas físicos que redujeron su impacto en la temporada. Cristian García prácticamente no pudo jugar, mientras que Soto y Castro lograron cierta continuidad, aunque sin transformar los resultados del equipo. Por su parte, Pulga no logró mantener regularidad por las lesiones.

Pulga Rodríguez.jpg

El balance evidencia que el mercado de pases no logró cumplir con el objetivo de reforzar un plantel que terminó con muchos problemas deportivos, y deja como lección la necesidad de planificar incorporaciones que puedan aportar de inmediato y resistir el ritmo competitivo de la Primera Nacional.

Colón García Rodríguez
Noticias relacionadas
que papel jugara jose vignatti en las elecciones de colon

Qué papel jugará José Vignatti en las elecciones de Colón

a mas de un mes de los comicios, el escenario politico en colon empieza a clarificarse

A más de un mes de los comicios, el escenario político en Colón empieza a clarificarse

Sanjustino debutará frente a su clásico rival en el Regional Amateur.

Regional Amateur: Colón (SJ) y Sanjustino serán los representantes santafesinos

¿quienes siguen? colon acelera rescisiones de contratos tras el acuerdo con joel sonora

¿Quiénes siguen? Colón acelera rescisiones de contratos tras el acuerdo con Joel Soñora

Lo último

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Último Momento
Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

Ovación
En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos