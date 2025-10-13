¿Espínola endurece su postura con Colón al saber que el Vignattismo irá a las elecciones?

Colón está contrarreloj para pagarle a Alberto Espínola y evitar la inhibición, pero un rumor copó ahora la escena en una dirigencia que no tiene todo el dinero

Colón vuelve a quedar en el centro de una trama compleja por una deuda que amenaza con traer consecuencias deportivas. Alberto Espínola ahora habría decidido endurecer su postura y exigir el cobro en un solo pago, descartando la posibilidad de un plan en cuotas .

La dirigencia había acercado una primera propuesta para abonar en tramos la suma que determinó el TAS —350.000 dólares más 12 millones de pesos—, pero fue rechazada. En principio, el paraguayo estaba dispuesto a negociar, aunque en los últimos días la situación habría cambiado.

¿Espínola, pendiente de un tema en Colón?

Uno de los posibles motivos que explican este giro tiene que ver con el nuevo escenario político en el club. Según trascendió, la novedad de que el Vignattismo –con José Alonso como candidato a presidente– competirá en las próximas elecciones habría modificado la predisposición del jugador. No es un dato menor que la deuda se gestó durante aquella gestión, que nunca cumplió con el pago, y que hoy vuelve a asomar en el panorama institucional. Entonces, que haya cuotas por cobrar y le toque a esta agrupación al poder, es algo que inquietaría al jugador.

Alberto Espínola.jpg Alberto Espínola esperaría ahora el pago al contado de la duda para no inhibir a Colón. IG betoespinola

El panorama se vuelve más delicado porque Colón tiene tiempo hasta el 15 de octubre para cancelar la deuda y evitar una nueva inhibición. El problema, claro está, es financiero: el club no dispone hoy de los fondos necesarios para afrontar el pago total y, aunque tiene dinero por cobrar, Platense —uno de los clubes que le adeuda— tampoco paga y está inhibido, lo que agrava aún más la situación.

Así, la exigencia de Espínola aparecería como un nuevo obstáculo en medio de un contexto político caliente y una economía frágil, donde cada día que pasa acerca más el riesgo de una sanción que Colón no puede permitirse.