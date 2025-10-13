Uno Santa Fe | Santa Fe | juego

Adicción al juego online entre adolescentes: detectan 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe

Lotería de Santa Fe reveló un aumento explosivo del juego online entre menores santafesinos y denunció a una empresa que operaba sin control

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

13 de octubre 2025 · 13:53hs
Adicción al juego online entre adolescentes: detectan 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe

En solo tres meses, la Lotería de Santa Fe detectó más de 40.000 apuestas realizadas por menores de edad en plataformas clandestinas. La investigación derivó en una causa penal contra siete directivos de la empresa Transfero Pagos, acusada de operar sin control y de facilitar el acceso al juego ilegal.

El director legal de Lotería, Javier Signorini, confirmó, en diálogo con LT10, que la pesquisa permitió detectar un flujo de apuestas entre junio y agosto de 2024, a través de la empresa Transfero Pagos, cuyos directivos —dos brasileños y cinco argentinos— fueron imputados por facilitar el acceso de menores a plataformas ilegales.

“El número es altísimo, pero lo más grave es que sabíamos que esto estaba pasando. Lo que antes era impensable —ver a un chico entrando a un casino— hoy sucede desde un teléfono celular y sin control”, advirtió Signorini.

Un fenómeno silencioso

Según el funcionario, el problema crece por la facilidad de acceso y la dificultad de control. “Los chicos apuestan sin que los padres lo sepan. Se trata de una adicción sin sustancia, una adicción invisible. Nos enteramos cuando ya hay deudas y conflictos familiares”, alertó.

La investigación permitió identificar 385 sitios web ilegales que operaban en la provincia, algunos de los cuales utilizaban menores como “cajeros”: jóvenes que cargaban créditos a los apostadores mediante transferencias o compras en línea.

“Estos cajeros son los nuevos punteros del juego ilegal. Pueden ser mayores o menores de edad. Les permiten abrir usuarios y cargar dinero a terceros sin pedirles ningún dato. Cuando el casino no paga los premios, los jugadores terminan reclamándoles a ellos, lo que genera situaciones de violencia”, explicó Signorini.

apuestas casino ruleta online.jpg

Una persecución compleja

El funcionario reconoció que la naturaleza digital del delito dificulta su persecución: “Las páginas están alojadas en paraísos fiscales como Malta o Curazao, y los operadores se reinventan constantemente. Aun con fallos judiciales favorables, es un trabajo arduo”.

Sin embargo, destacó que la visibilización del problema comenzó a dar resultados: “Gracias a las denuncias, a la intervención de la Justicia y al acompañamiento de los medios, hoy la sociedad distingue con más claridad entre el juego legal, controlado y responsable, y el juego ilegal que permite apostar a menores”.

Influencers y fútbol: el otro frente

Signorini también se refirió al rol de los influencers y streamers que promocionan casinos ilegales. “Hubo un momento en que casi todos hacían campañas invitando a apostar. Pero con las causas judiciales abiertas y las imputaciones en Buenos Aires, muchos frenaron. Incluso se obligó a algunos a grabar videos alertando sobre los riesgos del juego en menores. Eso generó conciencia”, valoró.

Otro tema sensible es la publicidad de las casas de apuestas en el fútbol argentino, actualmente en debate en el Senado. Para Signorini, prohibir completamente la publicidad puede ser contraproducente:

“Si se prohíbe la difusión del juego legal, se le deja el terreno libre al ilegal. Lo que hay que hacer es regular, no eliminar. En Santa Fe, por ejemplo, las publicidades legales deben incluir la advertencia ‘prohibido para menores de 18 años’, incluso en las camisetas de los clubes rosarinos”, explicó.

Una alerta dentro de casa

El director legal de Lotería insistió en que el fenómeno exige un abordaje integral y familiar: “Esto puede estar pasando en nuestra casa. Los chicos apuestan desde su celular y los padres muchas veces no lo saben. La ludopatía digital es una adicción sin rastros visibles, y cuando se descubre ya hay endeudamiento y angustia. Por eso hay que encender todas las alarmas”.

juego Santa Fe meses
Noticias relacionadas
Grupo Nation anunció el lanzamiento de los nuevos Citroën

Grupo Nation lanzó las versiones XTR del C3 y Aircross y el nuevo Basalt Dark Edition de Citroën

el brigadier general estanislao lopez esta a un paso de ser heroe nacional: que significa

El Brigadier General Estanislao López está a un paso de ser héroe nacional: qué significa

pellegrini: caren tepp llama a perseguir y atacar a los hombres solo por ser hombres

Pellegrini: "Caren Tepp llama a perseguir y atacar a los hombres solo por ser hombres"

#ModoVacuna: la campaña de vacunación itinerante llega a las escuelas de la ciudad

Continúa la vacunación en las escuelas y vecinales de Santa Fe

Lo último

Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Último Momento
Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

¿Espínola endurece su postura con Colón al saber que el Vignattismo irá a las elecciones?

¿Espínola endurece su postura con Colón al saber que el Vignattismo irá a las elecciones?

Javier Milei: Nos van a salir dólares por las orejas

Javier Milei: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Ovación
Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía