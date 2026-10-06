Uno Santa Fe | Colón | Colón

Recta final al rojo vivo: Colón se juega el boleto al Reducido, la ventaja deportiva y la ilusión del ascenso

A Colón le quedan cuatro partidos para cerrar la fase regular de la Primera Nacional. Está 5° en la Zona A y dentro del Reducido, con ventaja deportiva.

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2026 · 11:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Recta final al rojo vivo: Colón se juega el boleto al Reducido, la ventaja deportiva y la ilusión del ascenso

UNO Santa Fe | José Busiemi

A falta de apenas cuatro fechas para el cierre de la fase regular de la Primera Nacional, la Zona A atraviesa una etapa de definiciones electrizantes. Con la pelea por el primer puesto al alcance de muy pocos, las miradas del hincha de Colón se posan de lleno en la zona de clasificación al Reducido, donde el objetivo supremo no pasa solo por estar entre los ocho clasificados, sino por asegurar un lugar entre los cuatro primeros.

LEER MÁS: Colón y el parte de lesionados antes de visitar a Mitre: quiénes llegan y quiénes esperan

El motivo es estratégico e imperioso: terminar en el lote de vanguardia garantiza definir la serie en el estadio Brigadier López y contar con ventaja deportiva, un plus que permite clasificar a la siguiente ronda incluso empatando en el resultado global.

Actualmente, el conjunto rojinegro se ubica en la quinta posición con 52 puntos, un escalón por debajo del cotizado "top 4" que hoy cierra Deportivo Madryn (53 pts). Cabe destacar que, si la fase regular concluyera hoy, el Sabalero mantendría la ventaja de localía pese a ser quinto: al comparar los números con Midland (quinto de la otra zona), Colón ostenta un mejor puntaje que le otorgaría ese beneficio. Sin embargo, en el vestuario rojinegro no se especula con calculadoras ajenas; el destino depende del propio rendimiento.

Arriba no aflojan: Ferro tropieza pero manda, Colón mira desde atrás

En lo más alto del grupo, Ferro Carril Oeste lidera con 61 unidades, aunque llega de sufrir una dura derrota frente al crecido Deportivo Madryn. Pese al traspié, le sostiene una luz de tres puntos a su inmediato perseguidor, Deportivo Morón (58 pts), que logró una agónica y festejada victoria por 2-1 ante All Boys para no bajarse de la pelea.

Más atrás asoma Godoy Cruz (56 pts) con una racha demoledora de victorias que lo mantiene como firme candidato.

La agenda de los candidatos: ¿qué le queda a cada uno?

La recta final presenta fixtures cargados de cruces directos, duelos de alta tensión y viajes exigentes que prometen mover la tabla semana a semana.

1° Ferro (61 pts): Buscará abrochar el liderazgo enfrentando a Central Norte (V), Racing de Córdoba (L), Chaco For Ever (L) y cerrará visitando a Acassuso (V).

2° Deportivo Morón (58 pts): Tendrá una recta final cargada de rivales directos: Estudiantes de Caseros (V), Mitre (L), Almirante Brown (V) y Ciudad de Bolívar (L).

3° Godoy Cruz (56 pts): Apunta a seguir de racha ante All Boys (V), Estudiantes de Caseros (L), Mitre (V) y Almirante Brown (L).

4° Deportivo Madryn (53 pts): Tras dar el golpe ante el líder, chocará contra Chaco For Ever (L), Acassuso (V), San Telmo (L) y San Miguel (V).

5° Colón (52 pts): Para dar el salto al "top 4", el Sabalero no tiene margen de error. Deberá medirse contra Mitre (V), recibir a Almirante Brown (L) en un duelo de alto voltaje, visitar a Ciudad de Bolívar (V) y bajar el telón en el Cementerio de los Elefantes ante Defensores de Belgrano (L).

Los perseguidores no bajan los brazos

Más abajo, la pelea por los últimos boletos al Reducido está al límite. Almirante Brown (46 pts) enfrentará un fixture tremendo (San Miguel, Colón, Morón y Godoy Cruz); mientras que Estudiantes de Buenos Aires (45 pts) y Ciudad de Bolívar (45 pts) también se jugarán sus últimas cartas en mano a mano constantes contra los de arriba.

LEER MÁS: Este Colón ya superó la cosecha de 2024 tras 32 fechas y sueña con el objetivo

Son 12 puntos en disputa donde cada jugada valdrá oro. Para Colón, el margen de error se redujo a cero: la misión es sumar fuerte, meterse entre los cuatro mejores y convertir al Brigadier López en una fortaleza inexpugnable de cara al sueño del regreso a Primera.

Colón Reducido Primera Nacional
Noticias relacionadas
colon y el parte de lesionados antes de visitar a mitre: quienes llegan y quienes esperan

Colón y el parte de lesionados antes de visitar a Mitre: quiénes llegan y quiénes esperan

mitre espera a colon y su dt aviso: creo que lo podemos competir de buena manera

Mitre espera a Colón y su DT avisó: "Creo que lo podemos competir de buena manera"

marcos diaz recordo su salida de colon: me dolio mucho cuando me apartaron

Marcos Díaz recordó su salida de Colón: "Me dolió mucho cuando me apartaron"

colon ya conoce cuando recibira a almirante brown en el brigadier lopez

Colón ya conoce cuándo recibirá a Almirante Brown en el Brigadier López

Lo último

Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa

Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa

Torneo Oficial Prefederal: se viene la penúltima fecha de la fase regular

Torneo Oficial Prefederal: se viene la penúltima fecha de la fase regular

Financiamiento universitario: declaran inconstitucional el decreto que impidió su aplicación

Financiamiento universitario: declaran inconstitucional el decreto que impidió su aplicación

Último Momento
Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa

Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa

Torneo Oficial Prefederal: se viene la penúltima fecha de la fase regular

Torneo Oficial Prefederal: se viene la penúltima fecha de la fase regular

Financiamiento universitario: declaran inconstitucional el decreto que impidió su aplicación

Financiamiento universitario: declaran inconstitucional el decreto que impidió su aplicación

Pullaro confirmó que en junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?

Pullaro confirmó que en junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?

Importante avance en Diputados: dictamen unificado permitirá a las cooperativas acceder al Certificado MiPyME

Importante avance en Diputados: dictamen unificado permitirá a las cooperativas acceder al Certificado MiPyME

Ovación
Una noche para la historia: Messi tendrá su gran despedida de la Selección argentina

Una noche para la historia: Messi tendrá su gran despedida de la Selección argentina

Unión recibió un nuevo ingreso millonario por un jugador surgido de las inferiores

Unión recibió un nuevo ingreso millonario por un jugador surgido de las inferiores

Mitre espera a Colón y su DT avisó: Creo que lo podemos competir de buena manera

Mitre espera a Colón y su DT avisó: "Creo que lo podemos competir de buena manera"

Marcos Díaz recordó su salida de Colón: Me dolió mucho cuando me apartaron

Marcos Díaz recordó su salida de Colón: "Me dolió mucho cuando me apartaron"

Se juntaron los ídolos de Colón: Bichi y Pulga conformaron dupla de ataque

Se juntaron los ídolos de Colón: Bichi y Pulga conformaron dupla de ataque

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe