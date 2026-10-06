Recta final al rojo vivo: Colón se juega el boleto al Reducido, la ventaja deportiva y la ilusión del ascenso

A Colón le quedan cuatro partidos para cerrar la fase regular de la Primera Nacional. Está 5° en la Zona A y dentro del Reducido, con ventaja deportiva.

A falta de apenas cuatro fechas para el cierre de la fase regular de la Primera Nacional, la Zona A atraviesa una etapa de definiciones electrizantes. Con la pelea por el primer puesto al alcance de muy pocos, las miradas del hincha de Colón se posan de lleno en la zona de clasificación al Reducido, donde el objetivo supremo no pasa solo por estar entre los ocho clasificados, sino por asegurar un lugar entre los cuatro primeros.

El motivo es estratégico e imperioso: terminar en el lote de vanguardia garantiza definir la serie en el estadio Brigadier López y contar con ventaja deportiva, un plus que permite clasificar a la siguiente ronda incluso empatando en el resultado global.

Actualmente, el conjunto rojinegro se ubica en la quinta posición con 52 puntos, un escalón por debajo del cotizado "top 4" que hoy cierra Deportivo Madryn (53 pts). Cabe destacar que, si la fase regular concluyera hoy, el Sabalero mantendría la ventaja de localía pese a ser quinto: al comparar los números con Midland (quinto de la otra zona), Colón ostenta un mejor puntaje que le otorgaría ese beneficio. Sin embargo, en el vestuario rojinegro no se especula con calculadoras ajenas; el destino depende del propio rendimiento.

Arriba no aflojan: Ferro tropieza pero manda, Colón mira desde atrás

En lo más alto del grupo, Ferro Carril Oeste lidera con 61 unidades, aunque llega de sufrir una dura derrota frente al crecido Deportivo Madryn. Pese al traspié, le sostiene una luz de tres puntos a su inmediato perseguidor, Deportivo Morón (58 pts), que logró una agónica y festejada victoria por 2-1 ante All Boys para no bajarse de la pelea.

UNO Mendoza

Más atrás asoma Godoy Cruz (56 pts) con una racha demoledora de victorias que lo mantiene como firme candidato.

La agenda de los candidatos: ¿qué le queda a cada uno?

La recta final presenta fixtures cargados de cruces directos, duelos de alta tensión y viajes exigentes que prometen mover la tabla semana a semana.

1° Ferro (61 pts): Buscará abrochar el liderazgo enfrentando a Central Norte (V), Racing de Córdoba (L), Chaco For Ever (L) y cerrará visitando a Acassuso (V).

2° Deportivo Morón (58 pts): Tendrá una recta final cargada de rivales directos: Estudiantes de Caseros (V), Mitre (L), Almirante Brown (V) y Ciudad de Bolívar (L).

3° Godoy Cruz (56 pts): Apunta a seguir de racha ante All Boys (V), Estudiantes de Caseros (L), Mitre (V) y Almirante Brown (L).

4° Deportivo Madryn (53 pts): Tras dar el golpe ante el líder, chocará contra Chaco For Ever (L), Acassuso (V), San Telmo (L) y San Miguel (V).

5° Colón (52 pts): Para dar el salto al "top 4", el Sabalero no tiene margen de error. Deberá medirse contra Mitre (V), recibir a Almirante Brown (L) en un duelo de alto voltaje, visitar a Ciudad de Bolívar (V) y bajar el telón en el Cementerio de los Elefantes ante Defensores de Belgrano (L).

Los perseguidores no bajan los brazos

Más abajo, la pelea por los últimos boletos al Reducido está al límite. Almirante Brown (46 pts) enfrentará un fixture tremendo (San Miguel, Colón, Morón y Godoy Cruz); mientras que Estudiantes de Buenos Aires (45 pts) y Ciudad de Bolívar (45 pts) también se jugarán sus últimas cartas en mano a mano constantes contra los de arriba.

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Son 12 puntos en disputa donde cada jugada valdrá oro. Para Colón, el margen de error se redujo a cero: la misión es sumar fuerte, meterse entre los cuatro mejores y convertir al Brigadier López en una fortaleza inexpugnable de cara al sueño del regreso a Primera.