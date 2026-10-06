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"Si llegamos bien al tramo final, no tengo dudas que Colón logrará el ascenso"

El delantero sabalero Jerónimo Buosi se mostró optimista de cara a lo que viene y destacó la victoria ante Estudiantes de Buenos Aires

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2026 · 11:45hs
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Jerónimo Buosi confía en que Colón podrá lograr el tan ansiado ascenso.

Prensa Colón

Jerónimo Buosi confía en que Colón podrá lograr el tan ansiado ascenso.

El 13 de junio, Jerónimo Buosi debutó con la camiseta de Colón. Ese día, el delantero de 19 años ingresó a los 32' del segundo tiempo en lo que fue goleada del Sabalero 3-0 ante Defensores de Belgrano.

El entrenador del equipo era Ezequiel Medrán y en la fecha siguiente, volvió a sumar minutos, ingresando a los 39' del segundo tiempo en la derrota como visitante Chaco For Ever por 1-0.

Luego pasaron algunos partidos en los que ni siquiera fue al banco y un par en donde fue suplente pero no ingresó. Y volvió a jugar en el debut de Iván Delfino, ingresando ante San Telmo, en lo que fue victoria de Colón 1-0.

De esta manera, Buosi lleva disputados ocho partidos con la camiseta rojinegra, sumando 144' en cancha. Y si bien no marcó goles, cada vez que ingresó demostró estar a la altura de las circunstancias.

El 1 de octubre, a través de sus redes sociales, Colón informó que Buosi firmó su primer contrato como profesional hasta diciembre del 2028.

Luego del triunfo ante Estudiantes de Buenos Aires y en la previa al cotejo contra Mitre, el delantero rojinegro dialogó con Radio Gol 96.7 y se mostró optimista de cara a lo que viene.

El optimismo de Jerónimo Buosi

"Era una victoria necesaria, ya que necesitábamos sumar de a tres, hacernos otra vez fuertes más que nada mentalmente y demostrar ese juego que nosotros sabemos. Vi un equipo muy ordenado, con intenciones de juego claras y creo que fuimos muy superiores durante todo el partido", comenzó diciendo.

Consultado sobre lo que le pidió Iván Delfino dijo: "Primeramente me había pedido que me encargue de entrar por la derecha para ganarle la espalda a los centrales, donde veía una debilidad. Después, por una molestia que sufrió Alan Bonansea, me terminó poniendo en un doble nueve con Garate, donde por ahí uno se siente mucho más cómodo".

LEER MÁS: Recta final al rojo vivo: Colón se juega el boleto al Reducido, la ventaja deportiva y la ilusión del ascenso

A la hora de hablar sobre la firma de su primer contrato dijo: "Es una alegría enorme para todos. Es la primera vez que a un integrante de la familia le toca vivir algo así y están todos muy contentos. Hay que tomarlo con la mayor responsabilidad y tranquilidad que conlleva firmar un contrato".

Por último se mostró optimista de cara a lo que viene: "Nos tomamos este tramo como cuatro finales que tenemos que ganar o sacar la mayor cantidad de puntos. El ganar te da otra satisfacción anímicamente, y si llegamos bien al tramo final, no me caben dudas de que vamos a lograr el ascenso".

Colón ascenso Jerónimo Buosi
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