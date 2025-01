Colón, en punto muerto en el mercado de pases

Colón, en lo que va del 2025, no cerró la llegada de ningún jugador y crece la incertidumbre e impaciencia en cuanto al armado del nuevo plantel.

Barreto quiere jugar en Colón y por eso le dijo no a Deportivo Madryn

Pero a partir de ese momento hubo muchas versiones e informaciones cruzadas, pero lo concreto es que todavía no se cerro ni siquiera de palabra la llegada de nuevos jugadores, más allá de que hubo una sangría muy importante tras el cierre de la temporada 2024.

No solo se necesita jugadores de jerarquía y calidad, sino que también se necesita que lleguen en cantidad, debido a que se fueron muchos jugadores, el plantel es reducido, y esto genera gran preocupación en el DT Ariel Pereyra, por lo que se pudo conocer.

Lo que pretende Moreno y Fabianesi cerrar como prioridad es un marcador central de jerarquía y experiencia, mismos valores para el centrodelantero, y un mediocampista que se pueda adaptar a diferentes posiciones de la mitad de la cancha.

MarcosDíaz-Colón.jpg Marcos Díaz se mostró muy feliz de poder plasmar el regreso al arco de Colón.

Pero está claro que más allá que se fijen esos objetivos, en el fondo podría llegar otra alternativa si es que se consigue cerrar al plan A, sobre todo en el lateral izquierdo donde hay mucha incertidumbre sobre la continuidad de Facundo Castet, y en la delantera la sangría fue muy importante, con lo cual se necesitan más de un atacante.

Y los nombres, ¿cuáles son en Colón?

Colón sigue insistiendo por Guillermo Ortiz, quien pidió tiempo en la oferta que se le hizo. El defensor viene de jugar en Audax Italiano de Chile y no tiene lugar en Godoy Cruz de Mendoza, donde tiene contrato por seis meses más.

En las últimas horas se mencionó que Colón avanzó otras vez con una oferta concreta para repatriarlo, pero en este momento el jugador está manejando alternativas de Primera División, como son las de Belgrano de Córdoba y Aldosivi de Mar del Plata.

En la mitad de la cancha solo trascendió el nombre del volante uruguayo William Machado, quien viene de cerrar su contrato con Estudiantes de Río Cuarto. Se sabe que solo fue un sondeo y no hubo más avances al respecto.

Y para el puesto de delantero quedó descartado Bruno Nasta, en tanto que el uruguayo Junior Arias tendría cerrado su pase al fútbol chileno, más allá que hasta que no firme no hay que descartarlo. Hay muchos rumores más, pero no se descarta que se acelere a fondo por Luis Silba, que viene de actuar en Gimnasia de Mendoza, donde ya rescindió su contrato. Y, además, está la alternativa de José Barreto, el exatacante de San Telmo.

Hay muchas gestiones que se están encabezando, pero avanzan los días, se acerca el inicio de la temporada en la Primera Nacional, y las novedades importantes siguen sin aparecer, con lo cual aumenta la ansiedad e incertidumbre del hincha de Colón, que viene arrastrando una gran frustración.