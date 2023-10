Colón aguantó con 10 un caliente partido ante River y sumó un valioso empate en su lucha por la permanencia

Y es que aprovechó todas las ventajas que dio el Millonario en defensa y le sacó provecho para convertir dos goles. El primero de ellos a los 7 minutos por intermedio de Rubén Botta, quien recibió en soledad por el sector derecho y con todo el campo para recorrer y sin oposición se metió dentro del área y sacó un zurdazo cruzado para decretar el 1 a 0.

Ruben Botta dejó en el camino a Enzo Pérez y después le rompió el arco a Centurión para el 1-0 de Colón ante River#LPFxTNTSports pic.twitter.com/HWy3PE6etR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2023

Rápidamente River lo empató a los 11', luego de una salida en falso de Ignacio Chicco y el cabezazo del colombiano Miguel Borja quien se elevo por detrás y metió el cabezazo pese a los reclamos de todo Colón por una supuesta infracción.

Miguel Borja ganó de cabeza tras un córner y anotó el 1-1 de River ante Colón. Los jugadores del Sabalero reclamaron falta sobre el arquero Chicco#LPFxTNTSports pic.twitter.com/S9G0geQT4d — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2023

Más allá del empate, Colón siguió siendo superior River y el arquero Ezequiel Centurión le tapó un mano a Ramón Ábila. Y luego, Wanchope otra vez le ganó a los centrales, quedó mano a mano con el arquero, remató y el balón dio en la mano de Milton Casco nadie reclamo pero el VAR llamó y Nicolás Ramírez decretó la pena máxima.

El diez de Colón se hizo cargo del penal y venció a Centurión para el 2-1 ane River#LPFxTNTSports pic.twitter.com/GhYMprZYpk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2023

A los 27', Botta se paró frente a la pelota y con un disparo rasante engañó a Centurión que eligió el otro palo y estableció el merecido 2 a 1. Pudo marcar el tercero con un remate dentro del área de Damián Batallini, que Centurión mando al corner.

Cada vez que Colón se proponía atacar llegaba con claridad y facilidad y era cuestión de acertar el último pase o remate al arco. River lateralizaba tocando a los costados pero sin profundidad y apenas Agustín Palavecino intentaba con un par de remates desviados.

Stefano Moreyra le dejó los tapones en la rodilla a Agustín Palavecino y el árbitro Nicolás Ramírez le mostró la roja directa#LPFxTNTSports pic.twitter.com/SBlCLobFWJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2023

Colón era mucho más peligroso en ataque y en defensa sufría poco, por ello el resultado parcial era más que merecido ya en el final Batallini pidió el cambio e ingreso Gian Nardelli y cuando se jugaba tiempo de descuento, Stefano Moreyra le metió un planchazo a Palavecino y Ramírez le mostró la roja directa.

En un primer tiempo en el que pasó de todo, Colón fue más que River en la actitudinal y en lo futbolístico y por eso se fue a los vestuarios ganando de manera merecida.

Se lo empataron de movida y lo pudo aguantar

El segundo tiempo fue diametralmente opuesto al primero, ya que River con uno más dominó y encima marcó el empate al minuto con un toque suave de Borja ante la salida de Chicco. A partir de ese momento, a Colón se le hizo cuesta arriba y solo se dedicó a resistir frente a un River que jugo de manera displicente y por momentos abusando de los toques al costado.

Gran jugada colectiva de River y Miguel Borja definió con sutileza para el 2-2 ante Colón#LPFxTNTSports pic.twitter.com/L62GZHuBva — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2023

Aun así dispuso de chances para marcar el tercer gol, pero siempre falló en la definición. Por ejemplo, dos veces Matías Suárez quedó de frente al arco y en vez de rematar buscó pase al costado. Nacho Fernández debajo del arco la tiró arriba y en el final, Chicco desvió un tiro libre de Gonzalo Martínez.

Colón en la etapa complementaria no generó nada en ataque y apostó por alguna contra que nunca terminó de aprovechar aún con las ventajas que River le otorgaba.

El diez de Colón asistió a Eric Meza que no pudo empujarla y River se salvó ante Colón#LPFxTNTSports pic.twitter.com/JoBighMrIb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2023

El punto le termina sirviendo en función de lo que fue el segundo tiempo, ya que River dominó a voluntad. No supo aprovechar Colón el momento en que sometía al Millonario en el primer tiempo y luego con un hombre menos le costó. Un punto que suma y que los resultados de la fecha dirán si fue un puntito o un puntazo.

El arquero de Colón se estiró para sacar el tiro libre del Pity Martínez y evitar el gol de River#LPFxTNTSports pic.twitter.com/iqf8jGxNs7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2023

SÍNTESIS

Colón 2: Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Emmanuel Mas; Stefano Moreyra, Favio Álvarez; Tomás Galván, Rubén Botta, Damián Batallini; y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

River 2: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, David Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Ignacio Fernández, Manuel Lanzini y Ezequiel Barco; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Goles: PT 7' Rubén Botta (C), 10' Miguel Borja (R) y 25' Rubén Botta, de penal (C); ST 1' Miguel Borja (R)

Cambios: PT 42' Gian Nardelli x Damián Batallini (C); ST 0' Cristian Vega x Tomás Galván (C); 8' Enzo Díaz y Matías Suárez x Milton Casco y Agustín Palavecino (R); 20' Ángel Cardozo Lucena y Javier Toledo x Favio Álvarez y Ramón Ábila (C); 24' Facundo Colidio y Pablo Solari x Ezequiel Barco y Andrés Herrera (R); 34' Gonzalo Martínez x Ignacio Fernández (R) y 45' Baldomero Perlaza x Eric Meza (C)

Amarillas: Meza, Goltz, Chicco, Ábila (C); Palavecino, Casco (R)

Expulsado: PT 49' Stefano Moreyra (C); 51' Jorge Borelli (AC, Colón) y Sebastián Somoza (PF, Colón)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Brigadier López.