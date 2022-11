Wanchope expuso que "más cómodo" estaría en Córdoba junto a su familia y amigos, y el volante que se generó "un desgaste" luego de la apretada de la barra. A partir de ahí, se fueron tejiendo estos rumores cuando el plantel sabalero este martes comienza la pretemporada en el predio 4 de Junio.

Pero para aclarar un poco más el panorama, el presidente de la Gloria, Juan Cavagliatto, explicó un poco el escenario. Antes, en charla con Radio Gol 96.7, admitió la difícil tarea que se les viene por delante ahora como parte de la Liga Profesional: "Hay que estar tranquilos. Después de muchos años pudimos devolver a Instituto a la Primera División del fútbol argentino y ahora se nos viene un trabajo duro. Lo importante no es llegar sino mantenerse. Habrá que doblar los esfuerzos para mantener a Instituto en la categoría".

Más adelante en la entrevista, fue contundente: "Contestando como hincha, quién no quisiera a Wanchope en Instituto. Está muy identificado con el club y es hincha. Lo dice en todos lados y eso a uno lo hace sentir muy bien. Pero como presidente tengo que tener los pies sobre la tierra. Wanchope tiene contrato en Colón, creo que por dos años más. Nosotros recién estamos armando el equipo y viendo posibilidades. No digo que si ni que no, solo que tiene un acuerdo con Colón y tiene responsabilidades, y si tenemos la intensión de buscarlo, tendría que charlar con el presidente de Colón".

Wanchope Abila.jpeg Ramón Ábila, confeso hincha de Instituto, está actualmente en Qatar viendo el Mundial y pidió una autorización para llegar después en la pretemporada de Colón.

"Lo mismo con Bernardi. Es un jugador que está identificado, que jugó y le estamos muy agradecidos. El deseo como hincha es claro, pero hay contratos que respetar. Como dirigente y presidente, hay que contemplar todo", agregó.

Christian Bernardi.jpg Colón e Instituto tienen el 50% del pase de Christian Bernardi. UNO Santa Fe / José Busiemi

En el final, contó que tiene "las mejores referencias de los clubes santafesinos. Con (José, el presidente) Vignatti, yo era vice en la venta de Bernardi. Tenemos la mejor referencia. Al presi de Unión no tengo el placer de conocerlo, pero también tengo las mejores referencias".