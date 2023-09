Es probable –para no decir prácticamente un hecho– que Néstor Gorosito haga variantes por las lesiones de Jorge Benítez y Paolo Goltz. Están desgarrados, pero algunos puertas adentro no los descartan. El tema es que llegarían muy al límite y el técnico no los arriesgará.

La buena noticia de las últimas horas es que Rafael Delgado recibió solo una fecha de suspensión por su expulsión en el Tomás Adolfo Ducó. Vale recordar que vio la roja directa por derribar al paraguayo Marcelo Pérez en plena contra. Estaba de último hombre y por eso el árbitro Fernando Rapallino no dudó en echar.

El zurdo, directamente ni protestó porque entendió que fue una acción de último recurso. El tribunal de disciplina se expidió: "Se suspende por un partido al jugador Rafael Marcelo Delgado, del Club Colón. Art. 204 del R.D., en concordancia con la decisión de la Regla 12 del International Board (jugada brusca de "último recurso")".

Sanción Delgado.jpg La AFA le aplicó una fecha de sanción a Rafael Delgado en Colón.

De esta manera, su reemplazante ante el Canalla será Emmanuel Mas, una de las últimas incorporaciones. Justo un lugar del campo donde Delgado no tenía reemplazo. Ahora ya cuenta con una alternativa de importancia y trayectoria.

Es positivo que solo haya recibido una jornada de castigo, ya que pudo ser más por la forma y al ser de manera directa. Ya estará en condiciones de volver ante Instituto.