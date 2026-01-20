Colón recibe a Santa Paula en busca de cortar la malaria en la Liga Argentina

Colón volverá a presentarse en el Roque Otrino, desde las 21, con la misión decortar la mala racha en la Liga Argentina contra Santa Paula

Colón volverá a presentarse esta noche en el Roque Otrino con una misión clara: cortar la mala racha que lo tiene complicado en la Liga Argentina . Desde las 21, será local ante Santa Paula de Gálvez , en un cruce que enfrenta realidades opuestas dentro de la Conferencia Norte.

El encuentro será arbitrado por Fernando Sampietro y Gustavo D’Anna, y marcará el segundo de los tres partidos consecutivos que Colón afronta en condición de local, una serie clave para intentar cambiar el rumbo.

Colón necesita oxigeno en la Liga Argentina

El equipo rojinegro llega golpeado por los resultados. Marcha último en la tabla, con un balance de 3 triunfos y 11 derrotas, y acumula seis caídas consecutivas, una racha que profundizó la necesidad de una reacción inmediata ante su gente.

Del otro lado estará uno de los equipos que más ha sorprendido en la temporada. Santa Paula atraviesa un gran presente y se ubica como escolta de San Isidro, con un sólido registro de 11-4. El conjunto de Gálvez viene de vencer a Rivadavia como local, suma cuatro victorias al hilo y ganó ocho de sus últimos nueve partidos, números que lo posicionan como uno de los animadores del torneo.

Así, el duelo promete intensidad y contraste: Colón, urgido por resultados y en busca de aire, frente a un Santa Paula confiado y en alza. En el Roque Otrino, esta noche, el Sabalero intentará que el escenario local sea el punto de partida para dejar atrás la malaria.