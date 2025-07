Colón recupera un jugador, pero por otro debe seguir esperando

Colón recupera a Facundo Castet quien no estuvo presente en los últimos tres partidos.

En el arranque de la semana, la buena noticia para el entrenador de Colón Martín Minella es que podrá contar con un jugador que no venía siendo tenido en cuenta por lesión.

Castet vuelve y García debe seguir esperando

Se trata del lateral izquierdo Facundo Castet quien sufrió un desgarro y no estuvo presente en los últimos tres partidos que jugó Colón ante Mitre, Chaco For Ever y Almirante Brown.