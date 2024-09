Colón refrendó su pésima campaña de visitante con otra caída ante Temperley y con De Paoli juega cada vez peor

El cabezazo de Arturia pegó en el palo y de casualidad la encontró Vicentini. Muchas cosas en contra con un puñado de minutos en juego. Ya en 15', con el sofocón parcial que quedó de lado, los rojinegros buscaron adelantar sus líneas, aunque sin profundidad.

El trámite cayó en un bache y constantes imprecisiones hasta que en 22' por la izquierda Temperley llegó con un par de centros pero sin peligro para la defensa visitante. Apenas cinco minutos después, fue Mavilla el que tuvo el primero pero Vicentini respondió bien.

Con 38 minutos disputados se animó recién Colón, de pobre desempeño, pero Rossi no tuvo precisión para vencer a Rago. Era el primer remate al arco rival. López a la salida de un tiro libre fue el que pudo desnivelar aunque tampoco acertó.

La primera mitad se esfumaba y un pelotazo entre los centrales casi deja a Rossi mano a mano con Rago. Colón buscaba por la izquierda vulnerar a su adversario. Nada más sucedió y se fueron al descanso con un pobre 0 a 0.

La misma historia de cada salida

De Paoli nuevamente cambió, como hizo desde que asumió y mandó a la cancha a Toledo y Fernández, sacando a Rossi y Neris. Y en la primera jugada hubo una mano que protestó el local luego de un tiro de esquina pero Acita dejó seguir.

A los 4' lo que se erró López fue increíble. Un centro desde la izquierda dejo solo al goleador pero su cabezazo fue tan defectuoso que se fue lejos del palo derecho de Vicentini.

Ese inicio bajo del rojinegro, con jugadores sin hacer pie, dejó a la visita con uno menos por la expulsión de Garrido. En la jugada siguiente fue milagro en el área de Colón, con un gigante Vicentini más una serie de rebotes donde el Gasolero no pudo acertar.

Temperley iba y el premio llegó a los 33' con un centro por la derecha que Acita juzgó pegó en la mano de Castet, algo que no sucedió (fue pecho y cara). Al no haber VAR y sin colaboración del árbitro asistente, se convalió la sanción. Fue Franco Ayunta para desatar la algarabía en el Beranger.

Ni a los pelotazos o centros pudo Colón comprometer a su rival. Una nueva derrota en cadena, apenas dos puntos sobre 30 de los últimos disputados fuera del Brigadier López. Y muchos interrogantes planteados por un entrenador que desde su arribo solo le sumó confusión a un plantel de jerarquía.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1832524058878959616&partner=&hide_thread=false ¡GOL DEL GASOLERO! Ayunta la aseguró y pateó fuerte al medio para poner en ventaja a @TemperleyOK, a tan solo minutos del final. Disfrutalo EN VIVO por @Tycsports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/YALsLG76MN#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/7cmoWQCPdt — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 7, 2024

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Temperley 1: Juan Francisco Rago; Agustín Sosa, Augusto Aguirre, Juan Segovia y Pedro Souto; Juan Frías, Nicolás Da Campo, Emanuel Ibañez y Julián Mavilla; Luis López y Marcos Arturia. DT: Walter Perazzo.

Colón 0: Manuel Vicentini; Oscar Garrido, Hernán Lópes, Juan Antonini y Facundo Castet; Nicolás Talpone, Alan Forneris, Sebastián Prediger y Brian Farioli; Genaro Rossi y José Neris. DT: Rodolfo De Paoli.

Gol: ST 37' Franco Ayunta, de penal (T)

Cambios: PT 4' Federico Jourdan x Sebastián Prediger (C); ST 0' Javier Toledo y Nicolás Fernández x José Neris y Genaro Rossi (C); 18' Joel Soñora x Brian Farioli (C); 22' Franco Ayunta x Emanuel Ibañez (T); 30' Braian Guille x Alan Forneris (C); 35' Pablo Casarico y Lucas Richarte x Julián Mavilla y Luis López (T); 46' Leandro Lucero x Marcos Arturia (T).

Amarillas: Ibañez, Aguirre (T); Antonini, Garrido, Castet (C)

Expulsado: ST 13' Oscar Garrido (C)

Árbitro: Franco Acita.

Cancha: Alfredo Beranger.