Colón tuvo reacción para empatarle a Central Córdoba en Santa Fe, pero sigue sin convencer y se cae en la tabla

Desde el arranque se observó a un Colón apático, inestable y con una lentitud exasperante en el traslado del balón. Central Córdoba pegó rápido, ya que a los 4 minutos convirtió el 1 a 0 luego de un toque de Lucas Gamba a Brian Farioli, que metió un centro rasante para que Lucas Besozzi, de frente al arco con un remate de derecha, venciera a Ignacio Chicco.

Minutos después, Besozzi quedó mano a mano con Chicco pero definió mal y se perdió el segundo. Cada ataque del visitante era medio gol por los enormes desequilibrios defensivos que evidenciaba el Sabalero. A los 25' llegó el segundo gol: una perdida de Eric Meza hizo que Gamba corriera por izquierda y tocara al medio para que Leandro Maciel, desde afuera del área, rematara esquinado para decretar el 2 a 0.

El resultado se ajustaba al trámite de juego, ya que el Ferroviario era mucho más que Colón en todos los sectores del campo de juego. De hecho, a lo largo de todo el primer tiempo, Colón no generó nada en ataque; apenas una acción que Ramón Ábila convirtió pero fue anulada por posición adelantada, y un centro de Juan Pablo Álvarez que terminó despejando un defensor y el balón rebotó en Wanchope.

Nada para rescatar de Colón en el primer tiempo en donde mostró la peor versión desde la llegada de Pipo Gorosito.

Segundo tiempo

Colón terminó rescatando un punto que en función de lo que había sido el primer tiempo. Es un puntazo pero si se piensa en los papeles previos, termina siendo un puntito que suma muy poco. Después de un pésimo primer tiempo, Colón en pocos minutos cambió radicalmente la actitud, empujó a Central Córdoba y en un par de minutos remató dos veces al arco rival. Algo que no había conseguido en los primeros 45 minutos cuando no había pateado.

Rápidamente descontó con un golazo de Wanchope Ábila, que pateó desde afuera y la clavó junto a un palo. Y llegó el empate un tiro libre que encontró la cabeza de Fabio Pereyra, que intentó despejar y terminó metiendo el balón dentro de su arco. Parecía que Colón se lo llevaba puesto y que empezaba otro partido. Ábila pudo marcar el tercero pero su remate se fue por encima del horizontal.

La expulsión de Moreyra frenó la arremetida porque al quedar con 10, Colón se retrasó, Central Córdoba manejó el balón y el partido se jugo en campo rojinegro. El elenco visitante estuvo cerca de ganarlo en el final pero Gamba no llegó a conectar un centro de Castelli. Y antes Gustavo Canto cabeceó solo y el balón paso cerca del caño derecho.

Colón mejoró en el complemento pero peor no podía jugar y terminó logrando un empate que no hace otra cosa que reafirmar el bajón futbolístico de un equipo que sumo cinco puntos de los últimos 15 y que involucionó en todos los aspectos.

Formaciones

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Lucas Acevedo y Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Julián Chicco, Stéfano Moreyra y Juan Pablo Álvarez; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Central Córdoba: Marcos Ledesma; Brian Blasi, Fabio Pereyra, Gustavo Canto y Marcelo Benítez; Leandro Maciel y Enzo Kalinski; Ciro Ruis, Lucas Besozzi y Brian Farioli; Lucas Gamba. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 4' Lucas Besozzi (C) y 25' Leandro Maciel (C); ST 4' Ramón Ábila (C) y Fabio Pereyra, en contra (C).

Expulsado: ST 13' Stéfano Moreyra (C).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Nazareno Arasa