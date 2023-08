Rosario Central, interesado en un volante que estaría relegado en Colón

Esto siempre y cuando no se vaya nadie de la base, ya que habría algunos sondeos, aunque nada oficial. Quizás no sería tan terminante respecto a algunos jugadores que actualmente no están teniendo minutos o al manes, no encabezan la consideración, como el volante Leonel Picco.

• LEER MÁS: El séptimo refuerzo de Colón se sumó a los entrenamientos

La semana pasada se conoció que Platense lo tenía en la mira y, en las últimas horas, se habría sumado Rosario Central, que tiene varios pibes en esa zona, donde Gino Infantino era el abanderado, recientemente trasferido a Fiorentina de Italia.

Leonel Picco 1.jpg Rosario Central tendría en la mira a Leonel Picco de Colón. Prensa Colón.

Vale recordar que Colón es dueño del 50% del pase de Picco, cuyo contrato expira en diciembre de 2025. Desde su arribo de Arsenal, nunca pudo afianzarse. Tuvo su momento con Sergio Rondina, pero con los otros técnicos le costó. Cuando parecía que convencía a Pipo, en la recta final del campeonato pasado entró en la meseta generalizada y perdió otra vez el lugar.

• LEER MÁS: En Colón los que llegaron potenciaron a los que estaban

Ahora en esta Copa de la Liga estaría aún más relegado. El titular viene siendo Stéfano Moreyra y la alternativa inmediata Cristian Vega. Llegó el paraguayo Ángel Cardozo Lucena, por lo que sus chances serían aún menores. Entonces, no sería extraño que tenga chances de emigrar. Por ahora, las informaciones preliminares indican que existirían consulta de Rosario Central. Será cuestión de ver si en estas horas pueden conocerse más novedades al respecto.