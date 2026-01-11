Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón hizo oficial la incorporación del delantero Lucas Cano

Si bien estaba entrenando con el plantel hacía algunos días, este domingo, Colón presentó oficialmente a Lucas Cano

11 de enero 2026 · 22:06hs
Lucas Cano fue presentado como nuevo refuerzo de Colón.

Son 13 los refuerzos que Colón sumó hasta el momento en este mercado de pases. Y si bien 10 ya entrenan con el plantel, la presentación oficial de los mismos se va realizando con el correr de los días.

Y este domingo le llegó el turno al delantero Lucas Cano, quien fue oficializado a través de las redes sociales como nuevo refuerzo del equipo sabalero.

El goleador de 30 años se suma a préstamo por un año, sin cargo, ya que llega con el pase en su poder y Colón tiene a su favor una opción de compra por el 60% de la ficha.

En el 2025, Cano jugó con la camiseta de Deportivo Táchira, marcando seis goles en los 45 partidos que disputó y además brindó cinco asistencias.

Colón Lucas Cano delantero
