Son 13 los refuerzos que Colón sumó hasta el momento en este mercado de pases. Y si bien 10 ya entrenan con el plantel, la presentación oficial de los mismos se va realizando con el correr de los días.
Colón hizo oficial la incorporación del delantero Lucas Cano
Si bien estaba entrenando con el plantel hacía algunos días, este domingo, Colón presentó oficialmente a Lucas Cano
Por Ovación
11 de enero 2026 · 22:06hs
Y este domingo le llegó el turno al delantero Lucas Cano, quien fue oficializado a través de las redes sociales como nuevo refuerzo del equipo sabalero.
El goleador de 30 años se suma a préstamo por un año, sin cargo, ya que llega con el pase en su poder y Colón tiene a su favor una opción de compra por el 60% de la ficha.
En el 2025, Cano jugó con la camiseta de Deportivo Táchira, marcando seis goles en los 45 partidos que disputó y además brindó cinco asistencias.