Desde el Ejecutivo provincial ratificaron el rumbo de las políticas de seguridad: "No nos victimizamos, la respuesta es más firmeza estatal".

La respuesta del Gobierno de Santa Fe a la amenaza narco: "No nos victimizamos, las bandas reaccionan porque están presas"

Un gravísimo episodio de intimidación pública puso en máxima alerta a las fuerzas de seguridad y a las autoridades políticas de la provincia de Santa Fe. Durante la jornada del domingo, una llamada ingresada a la central de emergencias 911 de Rosario activó los protocolos de resguardo institucional tras lanzar una drástica amenaza de muerte de carácter extorsivo.

El interlocutor, en una comunicación que duró escasos segundos, exigió la inmediata liberación de Santino Alvarado (21 años), primogénito del histórico jefe narcocriminal Esteban Lindor Alvarado (actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza). La voz amenazante dirigió sus advertencias de forma explícita hacia la figura del gobernador Maximiliano Pullaro, fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la cúpula de la Policía provincial.

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“Si no lo liberan voy a empezar a matar gente”, rezó un fragmento del llamado extorsivo recibido en la central de emergencias 911 de Rosario.

“No nos victimizamos frente a las amenazas. Ocurre que estas bandas criminales creen que su desgracia se debe exclusivamente a que Pullaro metió presos a sus líderes y no a los graves delitos que cometieron. Las bandas no están terminadas y por eso no exageramos cuando pedimos fortalecer las leyes de seguridad”, indicaron fuentes oficiales del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

La detención de Santino Alvarado y la vigencia de la estructura criminal

La intimidación telefónica se desencadenó escasos días después de la caída del joven de 21 años durante un masivo operativo ejecutado en una propiedad del municipio de Funes.

En esa incursión judicial, Santino Alvarado fue arrestado junto a otras nueve personas en el marco de una investigación tramitada ante la Justicia Federal. Las actuaciones buscan desarticular la continuidad operativa del clan liderado por su padre, imputándole maniobras complejas vinculadas a:

Tráfico de estupefacientes y distribución territorial.

Lavado de activos mediante estructuras financieras y bienes patrimoniales.

Tráfico ilegal de armas de fuego e insumos para la banda.

Pese a que Esteban Lindor Alvarado permanece recluido bajo un régimen penitenciario de máxima seguridad en el penal de Ezeiza, el operativo y la posterior amenaza confirman que el clan familiar intenta mantener vigentes sus resortes de violencia y presión sobre el Estado.

Respuesta institucional y rastreo de la llamada

Tras la recepción de la llamada, el Ministerio de Justicia y Seguridad reforzó los esquemas de custodia sobre los funcionarios judiciales y ejecutivos señalados, al tiempo que peritos informáticos de la PDI y la fiscalía en turno iniciaron las medidas técnicas para localizar el origen y la antena emisora del llamado telefónico.

Desde la Casa Gris le restaron dramatismo al carácter de novedad del hecho, precisando que este tipo de amedrentamientos se reciben casi de manera semanal debido al endurecimiento de las condiciones de detención en los penales provinciales y federales. Sin embargo, recalcaron que la amenaza reafirma la necesidad de avanzar en el debate legislativo para otorgarle herramientas de mayor rigor al combate contra el crimen organizado.