Colón se mostró sólido y eficaz en Santiago del Estero para sumar su segundo triunfo al hilo

Un primer tiempo en donde Mitre fue algo más que Colón

Pese al calor agobiante, los primeros minutos del partido fueron intensos de ida y vuelta. Mitre salió a presionar a Colón y a los 25 segundos ya había forzado un córner.

Y a los 3' fue la primera aproximación del equipo local con un centro de zurda que envió Gonzalo Valvidia y que Marcos Díaz con esfuerzo terminó mandando al tiro de esquina.

Sin embargo, la más clara fue para Colón a los 5' cuando Nicolás Thaller salió desde el fondo con pelota dominada y metió un muy buen centro para que Emmanuel Gigliotti a la carrera y dentro del área cabeceara desviado.

El partido era parejo, pero la sensación era que Colón se mostraba más peligroso cuando pasaba a posición de ataque. Sobre todo por la movilidad que mostraba Gigliotti.

Pero cuando se jugaban 12' Gonzalo Ríos sacó un derechazo violento desde afuera del área que propició una atajada espectacular de Díaz quien voló para mandar el balón al tiro de esquina.

Mitre complicaba cuando atacaba por el sector izquierdo, generando algunas zozobras en el fondo sabalero. Y a los 15' Rodrigo González probó desde afuera y el balón se fue por el fondo del campo de juego.

A los 19' la perdió Bernardi propiciando una contra para Mitre, que terminó resolviendo de la mejor manera Thaller cuando con oficio terminó cerrando a Ríos que se aprestaba a rematar dentro del área.

Mitre volvió a avisar con un remate de Ríos desde afuera del área, que terminó controlando Díaz, que hasta ese momento era la figura del equipo sabalero.

A Colón le costaba encontrar profundidad dado que Gigliotti quedaba demasiado aislado y tanto Bernardi como Barreto entraban muy poco en juego.

El jugador más peligroso de Mitre era Ríos, quien volvió a pisar el área rival a los 34' enganchando y rematando rasante, pero la pelota una vez más fue atrapada por Díaz sin dar rebote.

A los 41' volvió a llegar Mitre con un disparo desviado de Matías Kabalín quien se animó a rematar al no tener oposición y la pelota se fue cerca del caño izquierdo.

Pero a los 42' llegaría la chance más clara para Mitre cuando Rosales metió una enorme asistencia y lo dejó solo de frente al arco a Rodrigo González quien de manera insólita remató varios metros por encima del horizontal.

A esa altura el empate parcial era un resultado bárbaro para Colón, ya que el equipo local había hecho los méritos para estar arriba en el marcador.

Sin embargo, cuando se jugaban los últimos segundos de tiempo adicionado, Colón dispuso de una chance muy clara con un remate de Nicolás Talpone que Luciano Jachfe mandó al córner.

Y de ese tiro de esquina casi llega el gol, primero con un cabezazo de José Barreto que despejó un defensor y posteriormente con el disparo de Facundo Sánchez por arriba del travesaño.

Colón lo definió en el complemento

El segundo tiempo arrancó con muchas imprecisiones y con un ritmo más lento como consecuencia del desgaste de la primera etapa y del sofocante calor.

Por ello, en los primeros 10' pasó poco y nada cerca de los arcos. Ya que la pelota estaba más afuera que adentro de la cancha y por eso no tenía el ritmo de los primeros 45'.

De todos modos, Colón estaba mejor plantado que en la primera etapa generando varios tiros de esquina a su favor y jugando lejos del arco defendido por Díaz.

Por primera vez en el cotejo, Colón imponía condiciones y mostraba superioridad sobre su rival, que ya no tenía a Santiago Rosales quien había sido la figura en la primera etapa.

Y cuando Colón era un poco más aunque sin generar tanto en ataque, llegó la apertura del marcador. Tiro de esquina ejecutado por Bernardi y el implacable cabezazo de Brian Negro de pique al suelo para establecer el 1-0.

¡EL SABALERO ROMPIÓ EL CERO! @ColonOficial, con gol de Negro de cabeza, se impone 1 a 0 frente a @CLUBAMITRE, por la fecha 3 de la Zona B.

En los minutos siguientes Mitre se adelantó buscando el empate. Pero sin ideas, empujando y tirando centros que Colón resolvía con solvencia, sosteniendo el resultado.

Cuando se jugaban 45' llegó Colón con un remate cruzado de Facundo Castet que con esfuerzo Jachfe terminó mandando al tiro de esquina.

No hubo tiempo para más, Colón sostuvo el resultado con enorme contundencia, oficio y ayudado por la impericia de un rival muy limitado.

Síntesis

Mitre: 1-Luciano Jachfe; 4-Brian Mieres, 2-Facundo Wiechniak, 6-Facundo Melillán, 3-Marcos Sánchez, 8-Matías Kabalín, 5-Juan Alesandroni, 11-Gonzalo Valdivia; 7-Rodrigo González, 9-Lucas Ríos y 10-Santiago Rosales. DT: Mario Sciacqua.

Colón: 1-Marcos Díaz; 8-Facundo Sánchez, 4-Nicolás Thaller, 2-Guillermo Ortiz, 6-Brian Negro, 3-Facundo Castet; 7-Nicolás Talpone, 5-Alan Forneris; 10-Christian Bernardi, 11-José Barreto; y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Pereyra.

Goles: ST 26' Brian Negro (C).

Cambios: ST 0' Juan Bonet x Rosales (M), 23' Tomás Gallay x Barreto (C), 31 Cristian Díaz x Kabalín (M), Marcos Machado x Valdivia (M), 40' Joel Soñora x Bernardi (C), 43' Emiliano Encina x Mieres (M), 49' Oscar Garrido x Sánchez (C).

Amonestados: Wiechniak, Mieres y Kabalín (M) Ortiz, Castet y Soñora (C).

Árbitro: Bryan Ferreyra

Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione.