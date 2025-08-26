Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Unión jugará por 3° vez en los octavos de final de Copa Argentina, con asuntos pendientes ante River. Cómo le fue en sus anteriores intervenciones.

Unión volverá a vivir un capítulo importante de su historia en la Copa Argentina. Este jueves, desde las 21.15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, enfrentará a River en busca de un boleto a los cuartos de final, una instancia que solo alcanzó una vez en su trayectoria en el certamen.

Será la tercera vez que el Tatengue dispute los octavos de final. La primera experiencia se remonta a 2016, cuando en cancha de Arsenal, en Sarandí, eliminó a Estudiantes de La Plata en una dramática definición por penales.

Embed

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el equipo santafesino se impuso 5-4 desde los doce pasos y avanzó a cuartos de final, donde su camino se frenó en Mar del Plata, al caer 3-0 ante River.

LEER MÁS: Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

En la edición siguiente, Unión volvió a situarse entre los 16 mejores, pero no pudo repetir la hazaña. En Alta Córdoba, en el estadio Juan Domingo Perón de Instituto, igualó 0-0 frente a Deportivo Morón y quedó eliminado en los penales, también por 5-4.

Embed

Tiempo de revancha ante River

Ahora, ocho años después de aquella histórica clasificación, el conjunto rojiblanco buscará repetir la gesta y superar por segunda vez los octavos. El desafío no será sencillo: el rival será nuevamente River, que lo espera en Mendoza con la misión de reafirmar su favoritismo.

LEER MÁS: Unión superó a Atlético de Rafaela y pasó a las semifinales de la Copa Santa Fe

El Tatengue intentará apoyarse en la solidez que mostró en la actual edición del torneo para dar el golpe y seguir haciendo historia en la Copa Argentina.