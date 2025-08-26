Uno Santa Fe | Colón | Colón

El cuerpo técnico de Medrán en Colón sumó otro integrante

Colón añadió días pasados un nuevo componente al cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán. Se trata de un entrenador de arqueros

El cuerpo técnico de Medrán en Colón sumó otro integrante

Ezequiel Medrán tuvo tres prácticas antes de dirigir su primer partido en Colón y recién esta semana será larga para afrontar la primera salida cuando visite el lunes 1 de septiembre a Defensores de Belgrano.

La institución lo presentó el pasado viernes y cuando hizo el anuncio oficial, confirmó que el estratega llegó acompañado por Iván Quadrini (AC) y Bruno Spreggero (PF).

Un nuevo componente en el staff técnico

Medrán también consiguió extender la lista de colaboradores con el arribo del rafaelino Alejandro Protti, que ya está a las órdenes y trabajando como entrenador de arqueros. Más allá de las personas de la institución que también dan una mano.

En su recorrido tuvo la posibilidad de trabajar muchos años con Rubén Darío Forestello, actual técnico de Temperley, elenco que comparte zona B con los rojinegros en Primera Nacional.

Con la llegada de Medrán, Colón mostró una mejora.

El dato clave por el cual Medrán puede mejorar a Colón en el final del torneo

