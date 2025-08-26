Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mirá qué protagonistas se repiten de aquel Unión-River de 2016 en Mar del Plata

Unión y River se vuelven a encontrar casi una década después en la Copa Argentina. Ahora será en Mendoza por octavos de final. Varias caras se repiten en ambos

26 de agosto 2025 · 18:17hs
Unión viaja a Mendoza con mucha expectativa de dar el golpe ante este irregular River, plagado de figuras, que a la par de la Copa Argentina, está en cuartos de final de la Copa Libertadores y también lidera su zona en el Torneo Clausura.

Este duelo entre el Tate y el Millonario se dará por segunda vez, ahora una fase anterior. La primera vez fue el 27 de octubre de 2016, en el José María Minella de Mar del Plata.

En esa ocasión, los de Marcelo Gallardo vencieron con autoridad a los de Leonardo Madelón por 3 a 0. Días después, el DT de Unión por cuarta vez abandonaría el cargo, a pesar de ser la mejor performance en el certamen nacional.

Muchas caras que fueron y volvieron

En esos planteles hay futbolistas que dirán presente este jueves en el Malvinas Argentinas, no sin antes por desarrollar sus carreras en otros clubes antes de pegar la vuelta a la Avenida López y Planes y a Núñez.

En el caso de Unión, Mauro Pittón fue titular, se mantuvo hasta la 2018/19, para después jugar en San Lorenzo, Vélez, Arsenal y Central Córdoba (SdE). El otro es el mendocino Lucas Gamba, que permaneció hasta la 2017/18, para luego transitar por Huracán, Rosario Central, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Central Córdoba (SdE).

Por el lado de River, el defensor Milton Casco no se movió del club; Gonzalo Martínez estuvo hasta la 2018/9 para después fichar en Atlanta United y luego Al Nassr FC, volviendo en 2023. Y el delantero Sebastián Driussi estuvo hasta 2017, donde fichó para Zenit y luego Austin FC, volvió este año.

La síntesis de aquel partido

River 3: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Iván Rossi; Tomás Andrade, Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario. Director técnico: Marcelo Gallardo.

Unión 0: Nereo Fernández; Emanuel Brítez, Rolando García Guerreño, Leonardo Sánchez, Nahuel Zárate; Diego Villar, Nélson Acevedo, Mauro Pittón, Martín Rolle; Lucas Gamba y Franco Soldano. Director técnico: Leonardo Madelón.

Goles: en el primer tiempo: 5m Driussi (RP). Goles en el segundo tiempo: 29m Arzura (RP) y 47m Alario (RP).

Cambios: en el segundo tiempo: en la reanudación del juego, Nicolás Domingo (RP) por Rossi; 14m Joaquín Arzura (RP) por Maidana; 18m Rodrigo Mora (RP) Andrade; 20m Federico Anselmo (U) por Soldano; 35m Nicolás Andereggen (U) por Acevedo; y 39m Guido Vadalá (U) por Villar.

Incidencia: una vez terminado el encuentro, fue expulsado por protestar Brítez (U).

Arbitro: Federico Beligoy.

Estadio: José María Minella (Mar del Plata).

Embed - River Plate 3 - 0 Unión - Copa Argentina Cuartos de Final - SportsCenter ESPN 27/10/2016

