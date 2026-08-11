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Facundo Curuchet, ex Colón, jugará en Sanjustino

Facundo Curuchet, ex Colon, desembarca en Sanjustino tras su paso por Fénix y encabezará un plantel que también sumó otros tres nombres.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 16:53hs
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Facundo Curuchet, ex Colón, jugará en Sanjustino

Sanjustino apostó fuerte en este mercado de pases y cerró la llegada de Facundo Curuchet para la segunda mitad del año. El delantero de 36 años arriba desde Fénix con una larga experiencia en el fútbol argentino y un pasado ligado a Colón. Además el Matador sumó a Nahuel Ortigoza, Agustín Jara y Leandro Zabala para afrontar la Liga Santafesina.

Un refuerzo de peso para Sanjustino

La llegada de Curuchet representa una incorporación de jerarquía para el conjunto de San Justo. El atacante viene de disputar la Primera C con Fénix y ahora tendrá el desafío de regresar al fútbol santafesino para ponerse la camiseta del Matador.

El delantero realizó buena parte de su formación en Colón, club en el que apareció como una de las alternativas con mayor proyección de las divisiones juveniles. A lo largo de su carrera pasó por diferentes instituciones y acumuló experiencia en varias categorías del fútbol nacional.

Su trayectoria también incluye experiencias en Defensa y Justicia, Santamarina, Juventud Unida de Gualeguaychú e Independiente Rivadavia. Uno de sus momentos más importantes fue con Platense, donde consiguió protagonismo durante una etapa que terminó con el equipo alcanzando la máxima categoría.

El Matador también sumó otras tres caras nuevas

Sanjustino no se quedó solamente con la incorporación del experimentado atacante. El club también acordó la llegada de Nahuel Ortigoza, otro futbolista que viene de Fénix y que buscará aportar alternativas para el nuevo semestre.

La lista de refuerzos se completa con Agustín Jara y Leandro Zabala. El lateral Jara surgió de las inferiores de Colón y llega después de haber tenido una experiencia en el fútbol boliviano.

Zabala, por su parte, tiene 23 años, se desempeña como mediapunta y pertenece a Colón. El objetivo será que pueda sumar minutos y continuidad en Sanjustino durante una temporada que tendrá varios desafíos.

El club de San Justo tendrá competencia en la Liga Santafesina y también afrontará el Torneo Regional Federal Amateur. Por eso, la dirigencia todavía analiza la posibilidad de incorporar entre dos y tres jugadores más.

Con Curuchet como principal nombre, Sanjustino empieza a darle forma a un plantel renovado, con futbolistas de experiencia y jóvenes que buscarán aprovechar su oportunidad en una segunda mitad del año cargada de objetivos.

Colón Facundo Curuchet Sanjustino
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