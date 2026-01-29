Diego Colotto: "Colón merece estar en otra categoría, pero ya vimos que no es fácil"

El director deportivo de Colón, Diego Colotto, habló sobre el armado del equipo, la idea institucional y situaciones puntuales del mercado de pases.

En pleno proceso de reconstrucción futbolística, Diego Colotto se transformó en una de las piezas centrales del nuevo Colón . El director deportivo dialogó con La Voz del Sabalero por Sol Play (FM 91.5) y brindó un panorama amplio sobre el proyecto que encabeza junto al entrenador Ezequiel Medrán y la dirigencia.

Colotto explicó que la búsqueda durante el mercado tuvo un hilo conductor claro. “Creo que tenemos un común denominador de los jugadores que hemos traído: experiencia, muchos partidos encima, paso por equipos importantes y conocimiento de la categoría. Son futbolistas que han atravesado situaciones adversas”, señaló.

LEER MÁS: Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Además, remarcó que el armado apunta a un grupo en plenitud física y competitiva: “Hoy solamente hay dos jugadores por encima de los 30 años. El resto está por debajo, pero con mucha trayectoria y actualidad. Buscamos dinámica y una edad de madurez importante”.

La intención, según detalló, fue dejar atrás la lógica de nombres rutilantes para apostar a un equipo más combativo y adaptado a la Primera Nacional.

“Colón venía de un perfil de jugadores de renombre, y nosotros buscamos otro tipo de futbolista, más de la categoría, más luchador. Creemos que así nos vamos a adaptar mejor”.

Respaldo a Medrán y trabajo conjunto

Colotto también se refirió al vínculo con el entrenador rojinegro, a quien considera una pieza clave en la continuidad del proceso. “Es un buen técnico en la categoría. Creemos que darle continuidad era importante y a partir de eso empezamos a trabajar”.

Medrán Colotto Colón.jpg Diego Colotto respaldó el trabajo de Ezequiel Medrán como entrenador de Colón.

El director deportivo explicó que muchas decisiones se tomaron en conjunto, tanto en las salidas como en la evaluación de los jugadores que continuaron.

“Nos sentamos con cada futbolista, hablamos, escuchamos lo que habían vivido. Fue un año muy difícil para ellos. La predisposición fue muy buena”, remarcó Diego Colotto.

El caso Kevin López y el valor de la palabra

Uno de los temas inevitables fue el fugaz paso de Kevin López, quien se entrenó en Santa Fe pero finalmente eligió otra oferta. Colotto fue claro, aunque sin dramatizar.

“Los jugadores que tienen que estar en Colón son los que realmente quieren estar. Los que no, no hay problema, buscamos otro. El club es muy grande y tenemos opciones. No fue la forma ideal, habían dado su palabra, pero son decisiones y ya está”, apuntó. También confirmó que intentaron revertir la situación, aunque el desenlace ya era definitivo.

Más que refuerzos: estructura y orden

Más allá del plantel profesional, Colotto contó que el trabajo abarca distintas áreas del club. “En poco tiempo se hicieron muchas cosas: se reforzó la estructura médica, se ordenaron áreas de trabajo, se mejoraron espacios y se armó un grupo para el desarrollo de juveniles. Queremos un club organizado en todos los sectores”.

LEER MÁS: El césped del Brigadier López, a pleno para el debut de Colón en la Primera Nacional

En ese sentido, dejó en claro que el objetivo deportivo es grande, pero que el camino exige paciencia y bases sólidas.

“Colón merece estar en otra categoría, pero ya vimos que no es fácil. Queremos un equipo protagonista y un proyecto que se sostenga en el tiempo”, referenció.

Colotto, con experiencia reciente en clubes de Primera División, encontró en Santa Fe un desafío que lo moviliza. Su mensaje fue claro: menos nombres, más equipo; menos urgencias desordenadas, más construcción. En ese equilibrio, Colón intenta volver a ser competitivo desde sus cimientos.