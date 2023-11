Colón sufrió una durísima derrota en el final ante Banfield y ya no depende de sí mismo para no descender

Lo peleó al partido, tuvo actitud, pero le faltó fútbol. Y fundamentalmente esos errores puntuales en defensa lo terminaron condenando a una derrota que lo complica demasiado. Ahora le queda ganar lo que queda, que es Talleres de local y Vélez como visitante y esperar una mano de los rivales de los equipos que luchan abajo.

En un primer tiempo de un desarrollo muy parejo, Banfield sacó la ventaja en el final con el penal convertido por Milton Giménez y que estuvo cerca de atajar Matías Ibañez. El árbitro Pablo Dóvalo cobró la pena máxima por una leve sujeción de Gian Nardelli a Juan Bisanz. Todo Colón reclamó por entender que no hubo infracción pero el árbitro desoyó los reclamos.

El gol de Banfield fue a los 45' y hasta allí Colón había dejado una mejor imagen, de todos modos, el partido fue muy trabado, de dientes apretados y con muchas imprecisiones. El Sabalero no sufría en defensa e inquietaba por arriba. De hecho las jugadas en las que generó más peligro fue por intermedio de Javier Toledo.

En la primera cabeceó un centro de Eric Meza pero el balón fue a parar a las manos de Facundo Cambeses, en tanto que en la segunda cabeceó solo luego de un córner de Rubén Botta pero no le dio buena dirección y la pelota se fue por el fondo. Si bien a los dos equipos les costaba generar en ataque, era el elenco rojinegro el que más insinuaba.

El Taladro avisó con una media vuelta de Giménez que se fue cerca del caño izquierdo del arco sabalero y luego Bisanz probó con un remate al primer palo que se fue desviado. Colón lo tenía controlado y quizás le faltaba un poco más de juego, pero se mostraba seguro a la hora de replegar y por momentos buscaba presionar más arriba.

En el momento menos pensado y cuando el primero tiempo se terminaba llegó el centro que no logró despejar Facundo Garcés y luego Bisanz al querer rematar sintió que Nardelli lo tomaba de la camiseta y se dejó caer. La polémica se instaló en el estadio, siendo difícil de determinar si el penal estuvo bien sancionado o no.

Encima, Ibañez estuvo muy cerca de atajarlo, ya que el disparo de Giménez fue al medio y el arquero alcanzó a manotear el balón, pero por la potencia que llevaba no logró neutralizarlo. Un resultado injusto en función de lo que había sido el primer tiempo, en donde ninguno de los dos había hecho méritos como para ir ganando y con Colón jugando un poco mejor.

Para afrontar el segundo tiempo, Israel Damonte modificó el esquema y sacó a Rafael Delgado para el ingreso de Favio Álvarez, volviendo a la línea de cuatro en defensa y buscando tener mayor juego. Y el Sabalero lo fue empujando al Taladro, sin generar chances claras pero jugando en campo rival.

Victoria agónica del #Taladro ante el #Sabalero para salvarse | #Banfield 2-1 #Colon | Resumen

Es cierto que Banfield pudo marcar el segundo gol, pero Germán Conti, la figura del Rojinegro, rechazó la pelota cuando se metía en el arco. El remate de Bisanz había vencido a Ibañez, pero el defensor a pura intuición despejó con su pierna derecha, en lo que sin dudas valió como si Colón hubiese marcado el gol.

Pero el mismo iba a llegar a los 19' y tendría como protagonista a Conti, que bajó una pelota en ataque para asistir Wanchope Ábila quien con una media vuelta dentro del área venció a Cambeses para decretar el merecido 1-1. Luego de eso pasaba muy poco, el partido se jugaba con dientes apretados, pero le faltaba juego.

Daba la sensación que ambos equipos se conformaban con el empate, ya que ninguno lograba imponerse y ambos arqueros eran meros espectadores. Colón lo peleaba, pero le faltaba claridad en los metros finales. El empate era la síntesis de lo que el Sabalero y el Taladro jugaban.

Pero cuando se jugaba el tercer minuto de descuento llegó el gol de Banfield y la derrota de Colón. Un centro frontal, un mal despeje de Facundo Garcés quien le cedió el balón a Emanuel Coronel y el lateral metió un centro frontal rasante que encontró la pierna de Miltón Giménez quien debajo del arco anticipó a Conti e Ibañez para decretar el 2-1.

Una derrota muy dolorosa para Colón que a dos fechas del final lo deja en zona de descenso. No tiene margen de error y ya no depende de sí mismo para mantener la categoría, más allá de eso aún tiene chances para lograr el objetivo, pero para ello tendrá que ganar lo que queda y esperar los resultados de los demás. Ganar y prender velas, no queda otra.

Síntesis

Banfield: 21-Facundo Cambeses; 32-Emanuel Coronel, 4-Alejandro Maciel, 6-Aaron Quiroz, 33- Emanuel Insúa; 31-Ivo Calleros, 24-Ezequiel Cañete; 20-Ignacio Rodríguez, 22-Juan Pablo Álvarez, 17-Juan Bisanz; y 45-Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni.

Colón: 12-Matías Ibañez; 21-Eric Meza, 33-Facundo Garcés, 2-Germán Conti, 40-Rafael Delgado, 3-Emmanuel Mas; 5-Cristian Vega, 14-Baldomero Perlaza, 10-Rubén Botta; 9-Ramón Ábila y 22-Javier Toledo. DT: Israel Damonte.

Goles: PT 45' Milton Giménez (B), ST 19' Ramón Ábila (C), 47' Milton Giménez (B).

Cambios: PT 27' Gian Nardelli x Meza (C), ST 0' Favio Álvarez x Delgado (C), 26' Gerónimo Rivera x Álvarez (C), 30' Jesús Soraire x Cañete (B), 34' Jorge Benítez x Toledo (C), 35' Stefano Moreyra x Vega (C).

Amonestados: Nardelli y Botta (C), Álvarez y Rivera (B).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Florencio Sola