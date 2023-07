Colón sumó otra actuación lamentable y perdió con el último de la tabla

El final de Colón en el campeonato fue lamentable, terminó con tres derrotas consecutivas y dejando una pésima imagen. Con apenas cuatro triunfos en 27 partidos y en la 26° posición con 25 puntos . Y protagonizand o partidos decepcionantes, sin alma ni rebeldía . Colón no tuvo carácter, ni tampoco respuestas futbolísticas, con un entrenador como Néstor Gorosito, que no le encontró la vuelta.

Fue realmente pobrísimo el primer tiempo que jugó Colón frente a Arsenal. Al punto tal de que la mejor noticia que entregaron los primeros 45' es que se fue a los vestuarios perdiendo apenas por un gol. Y es que en el desarrollo del juego, el equipo local lo superó de principio a fin y no logró aumentar el marcador por impericia a la hora de definir y falta de suerte.

Colón pateó un solo tiro al arco, que fue un remate débil de Jorge Benítez cuando se jugaban 33'. Antes y después no generó nada en ataque y el único argumento fue buscar a Santiago Pierotti, para que el delantero pudiera resolver de manera individual. El Sabalero jamás mostró juego asociado, mucho menos junto pases y fue totalmente impreciso a la hora de manejar el balón.

Pero además marcó muy mal en defensa, otorgando todo tipo de ventajas. Perdió siempre las divididas, nunca logró anticipar al rival y el 1-0 parcial terminó siendo un premio, dado que Arsenal estuvo mucho más cerca de anotar un segundo gol que el Rojinegro de llegar al empate. La primera acción fue para el local a los 8' con un cabezazo de Flabián Londoño Bedoya que se fue cerca del caño derecho.

Más tarde lo tuvo Rivero ingresando solo y rematando debajo del arco por encima del horizontal. Arsenal ganó siempre en la pelota quieta, pero le faltó mejor puntería para vencer a Ignacio Chicco. De hecho el gol a los 35' terminó siendo en contra por parte de Paolo Goltz quien quiso despejar un centro de Lucas Souto y terminó metiendo el balón dentro del arco sabalero.

Con el 1-0 Facundo Pons ganó de cabeza y el balón se estrelló en el travesano y minutos después Santiago Toloza picó por izquierda, Eric Meza pensó que el balón había salido y se desentió de la jugada, pero el remate del volante fue tapado por Chicco. Fue un absoluto desconcierto lo de Colón en la primera etapa, rozando el papelón futbolístico.

¡BLOOPER INSÓLITO Y EL ARSE VOLVIÓ AL TRIUNFO DESPUÉS DE SIETE FECHAS! | Arsenal 2-0 Colón | RESUMEN

Para el segundo tiempo, Pipo Gorosito metió dos cambios, modificando el esquema. Volvió a la línea de cuatro sacando a Eric Meza y Stefano Moreyra para el ingreso de Gonzalo Silva y Carlos Arrúa. En ese inicio se advirtió una mejora, sostenida por el resultado en contra y en que peor no podía jugar.

En ese arranque, Gonzalo Silva ejecutó un tiro libre que pasó cerca del caño derecho del arco defendido por Alejandro Medina. Luego Tomás Galván probó con un disparo desde afuera del área que se fue desviado. Eran arrestos individuales los de Colón en ataque. Arsenal le dejaba el balón y se replegaba y al Sabalero le costaba tener profundidad.

Los intentos llegaban de media distancia, como otro remate de Galván que se desvió en en un jugador del elenco local y terminó en el tiro de esquina. Colón era pura impotencia y Arsenal apostaba por la contra. Lo tuvo Lucas Souto dentro del área, pero terminó salvando Rafael Delgado quien fue al piso y trabó el balón. Y Laureano Troncoso conectó de derecha un pase de Arrúa que salvó Medina.

Posteriormente lo tuvo Maximiliano Centurión quien de frente al arco no le dio precisión al cabezazo y el balón se fue por encima del travesaño. Teniendo menos la pelota, Arsenal era más peligroso que Colón y terminó definiendo el partido en el último minuto de descuento, con el penal convertido por Pons, luego de que Chicco derribara dentro del área a Lucas Brochero.

Lo mejor para Colón es que se terminó este torneo que resultó un calvario. Un final paupérrimo con tres derrotas consecutivas, mostrando todas las limitaciones futbolísticas y además las escasas reservas anímicas. Un equipo que se cayó a pedazos y con un técnico que no supo encontrarle la vuelta y terminó hundido en el fondo de la tabla.

Síntesis

Arsenal: 25-Alejandro Medina, 4-Lucas Souto, 25-Néstor Breitenbruch, 19-Maximiliano Centurión, 13-Joaquín Pombo, 5-Adrián Sporle; 8-Braian Rivero, 18-Gonzalo Muscia, 10-Santiago Toloza; 7-Facundo Pons y 36-Flabián Londoño Bedoya. DT: Federico Vilar.

Colón: 17-Ignacio Chicco; 21-Eric Meza, 36-Gian Nardelli, 6-Paolo Goltz, 33-Facundo Garcés, 40-Rafael Delgado; 34-Stefano Moreyra, 29-Leonel Picco, 19-Tomás Galván; 30-Santiago Pierotti y 92-Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Goles: PT 35' Paolo Goltz (e/c) (A), ST 50' Facundo Pons (A).

Cambios: ST 0' Carlos Arrúa x Moreyra (C), Laureano Troncoso x Meza (C), 19' Ramón Ábila x Benítez (C), Laureano Troncoso x Pierotti (C), 25' Lautaro Guzmán x Londoño Bedoya (A), 31' Lucas Brochero x Toloza (A), Daniel Lucero x Souto (A), 32' Guillermo Gozálvez x Galván (C) y 44' Tiago Banega x Muscia (A).

Amonestados: Londoño Bedoya y Toloza (A), Garcés y Picco (C).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Julio Humberto Grondona.