Colón sumó su cuarta derrota consecutiva como local

Sin dudas que el campo de juego condicionó el desarrollo del juego. Por eso en los primeros minutos cada equipo hacía lo que podía en medio de los charcos de agua. Se hacía imposible jugar por abajo y en consecuencia abundaban los pelotazos para evitar cualquier contratiempo.

En ese contexto, la sensación era que Colón se acomodaba mejor al partido, sin generar chances de gol pero al menos mostrándose mejor adaptado a las condiciones climáticas. Así las cosas, en los primeros 15' pasaba muy poco frente a los arcos y lo positivo era que la lluvia iba disminuyendo.

image.png Colón ofreció muchas ventajas en defensa y terminó cosechando su cuarta derrota consecutiva como local.

Colón intentaba por el sector derecho con alguna subida de Alexis Vigo y la movilidad de Tomás Chancalay quien probó con un remate fue desviado por Pérez al córner. Aunque Talleres llegó al área sabalera a los 20' con un disparo de Carlos Auzqui que controló Leonardo Burián.

El partido era parejo y ambos equipos mostraban dificultades para generar juego de mitad de cancha hacia adelante. En Colón no aparecía el Pulga Rodríguez y por eso le faltaba creatividad. El campo de juego no lo beneficiaba al delantero rojinegro que hacía lo que podía.

Sin embargo, a los 30' una gran asistencia de Tomás Pochettino, encontró el pie derecho del colombiano Diego Valoyes quien remató sin dudar y el disparo cruzado dejó sin chances a Burián para el 1-0. El remate del delantero se desvió en el cuerpo de Gonzalo Piovi descolocando al arquero sabalero.

Y a los 33' pudo aumentar el marcador la T ya que en un tiro libre, el volante Juan Méndez le ganó en el salto a Yeiler Góez pero el cabezazo se fue por encima del horizontal. A partir del gol, Talleres mejoró mucho y el Sabalero decayó en su rendimiento.

Por ello, Talleres terminó el primer tiempo siendo superior al Sabalero y de alguna manera justificando el resultado parcial. Sobre todo luego del gol de Valoyes, que revitalizó al elenco visitante y lo golpeó anímicamente al conjunto dirigido por Eduardo Domínguez.

Talleres terminó mejor el primer tiempo y lo ratificó rápidamente en el complemento, dado que a los 2' marcó el segundo gol. Córner desde la derecha cabezazo de Nahuel Tenaglia quien anticipó a Góez y la muy floja respuesta de Burián quien no llegó a retener el balón.

Y un minuto más tarde, la T pudo marcar el tercero, pero en esta oportunidad Burián le ganó el duelo a Valoyes y en el rebote, Facundo Garcés terminó salvando en la línea cuando el remate de Carlos Auzqui tenía destino de gol. Era todo de Talleres en el inicio del segundo tiempo, justificando ampliamente el resultado.

Pero por esas cosas que tiene el fútbol y cuando Talleres estaba más cerca del tercero que Colón del descuento llegó el tanto del Sabalero. Tres minutos después de ingresar, Tomás Sandoval de cabeza marcó a los 12' luego de un rebote que dio Marcos Díaz tras un centro desde la derecha de Alex Vigo.

Los cambios que metió Domínguez haciendo ingresar a Facundo Farías y Sandoval, revitalizaron el ataque, le dieron mayor frescura y movilidad. El Pulga se sintió más acompañado y Colón comenzó a mejorar de mitad de cancha hacia adelante.

A los 24' pudo llegar el empate, pero Rodrigo Aliendro falló en la definición de cabeza. El centro de Chancalay encontró al volante que se tiró en palomita y el balón se fue muy cerca del caño derecho del arco visitante. Cuando se lo proponía el Sabalero preocupaba a la T.

Colón siguió intentando, aunque le faltó claridad, Farías y Sandoval cumplieron con su parte, no así el Pulga que jugó el peor partido de la Copa. Se mostró impreciso con los remates y los cambios de frente y eso repercutió negativamente.

El final del partido lo encontró a Talleres tratando de aguantar y a Colón buscando sin claridad. Mejoró después del gol de Sandoval, pero la realidad es que no jugó bien y perdió de manera merecida. Una primera fase que fue para ilusionar y una segunda que terminó en decepción.

Síntesis

Colón: 1-Leonardo Burián; 33-Facundo Garcés, 2-Bruno Bianchi, 3-Gonzalo Piovi; 13-Alex Vigo, 14-Federico Lértora, 29-Rodrigo Aliendro, 8-Yeiler Goez, 31-Gonzalo Escobar; 10-Luis Rodríguez, 12-Tomás Chancalay. DT: Eduardo Domínguez.

Talleres: 21-Marcos Díaz; 14-Nahuel Tenaglia, 2-Rafael Pérez, 4-Piero Hincapié, 15-Enzo Díaz; 5-Fernando Navarro, 8-Juan Méndez; 7-Diego Valoyes, 32-Tomás Pochettino, 20-Franco Fragapane; 28-Carlos Auzqui. DT: Alexander Medina.

Goles: PT 30' Diego Valoyes (T), ST 2' Nahuel Tenaglia (T), 12' Tomás Sandoval (C).

Cambios: ST 9' Facundo Farías x Lértora (C), Tomás Sandoval x Piovi (C), 22' Augusto Schott x Tenaglia (T), 35' Guilherme Parede x Fragapane (T), Mateo Retegui x Auzqui (T), Joel Soñora x Pochettino (T), 39' Eric Meza x Escobar (C), 48' Joaquín Blazquez x Díaz (T).

Amonestados: Piovi, Lértora, Rodríguez, Garcés y Escobar (C), Auzqui (T).

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Brigadier López.