Colón sumó un nuevo papelón: perdió con San Telmo y Pereyra camina por la cornisa

San Telmo estuvo más cerca que Colón

El inicio del partido mostró un desarrollo de juego muy equilibrado con ambos equipos repartiendo la tenencia del balón. Colón no lograba imponer condiciones y San Telmo buscaba jugar lejos de su arco.

En ese contexto, el que avisó primero fue San Telmo cuando se jugaban 3', pero con una particularidad. La acción se inició con un lateral desde la izquierda, no despejó Guillermo Ortiz, tampoco Brian Negro e Iñaki Larthirigoyen debajo del arco remató desviado.

Una jugada en la que Colón mostró todo tipo de desatenciones y que no le costó caro por la imprecisión del delantero del elenco visitante.

Y la segunda acción de peligro también fue para San Telmo, pero esta vez fue mucho más clara y el que terminó salvando fue el arquero Marcos Díaz.

A los 19' Marcos Astina recibió dentro del área, hizo pasar de largo a Nicolás Talpone quien no cubrió bien y el volante de San Telmo con pelota dominada remató de izquierda, para que Díaz termine tapando con la pierna lo que era gol de San Telmo.

Colón recién pudo inquietar en ataque a los 24' y se dio por un grosero error de Nicolás Morro, quien no cubrió el balón, lo que posibilitó que Facundo Sánchez desde el piso habilitara a Tomás Gallay quien remató al primer palo y tapó Agustín Rufinetti.

No obstante, San Telmo era un poco más y otra vez dejó pasar la chance de abrir el marcador. A los 29' un pelotazo largo derivó en un mal despeje de Negro y Astina a la carrera y de frente al arco remató por encima del travesaño.

Pero Colón tiene a Emmanuel Gigliotti, quien de la nada y a los 30' se eleboró una jugada para casi marcar gol. El Puma aguantó la pelota hizo pasar de largo a un defensor y sacó un zurdazo rasante que terminó tapando Rufinetti.

En lo colectivo, San Telmo se mostraba mejor plantado, pero Colón con la presencia de Gigliotti en ataque, demostraba que en cualquier momento podía abrir el marcador.

Ambos equipos se mostraban endebles en defensa y eso posibilitaba que tanto Colón como San Telmo podían convertir. Pero en ese aspecto, el Sabalero tenía ventaja con la presencia de Gigliotti.

En los minutos finales, Colón se mostró más ambicioso y el partido se jugó en campo de San Telmo, ya que al elenco visitante le costaba sostener el balón.

De todos modos, en esos primeros 45' el que estuvo más cerca de convertir fue San Telmo, pero entre Marcos Díaz y la ineficacia para definir hizo que se fueran a los vestuarios empatando 0-0.

Lo pudo ganar Colón, pero lo terminó perdiendo

En el inicio del segundo tiempo, Colón estuvo cerca de ponerse arriba en el marcador. A los 3' Facundo Sánchez metió un centro para Gigliotti, el Puma no llegó, pero apareció Facundo Castet quien remató y la pelota rebotó en el caño derecho.

Pero San Telmo respondió a los 10' con una chance muy clara que nuevamente fue conjurada por Díaz. Nahuel Curcio le ganó a Sánchez, el volante lo alcanzó a desacomodar y el arquero sabalero salió rápido y con los pies despejó el balón.

Y a los 13' Curcio otra vez falló en la definición. Picó solo por izquierda, se demoró para definir y su remate fue interceptado por Guillermo Ortiz para enviar la pelota al córner.

Y de ese tiro de esquina, el que estuvo muy cerca de anotar fue el lateral Leandro Ojeda quien apareció por el segundo caño y saltó solo, pero la pelota se fue por encima del horizontal.

Colón defendía muy mal, pero San Telmo era totalmente inocente a la hora de definir y eso le imposibilitaba la chance de ponerse ariba en el marcador.

San Telmo hacía todo lo posible para no ganar el partido, ya que desaprovechaba cada contra que disponía, aún teniendo superioridad numérica, demostrando todas sus limitaciones.

Y dejaba a Colón con vida, para soñar con la victoria. Y a los 29' estuvo a punto de marcar con un disparo de Nicolás Talpone que se estrelló en el caño izquierdo.

Y a los 39' Tomás Gallay estuvo cerca de poner arriba al Sabalero. El joven volante ingresó dentro del área y ejecutó un remate que se terminó yendo desviado.

A los 41' el Puma Gigliotti se vistió de asistidor para bajarle una pelota de cabeza a Talpone, pero el volante dentro del área y de frente al arco remató desviado.

Y cuando parecía que Colón podía ganarlo sin jugar bien. Marcos Díaz que era la figura pasó a ser el villano, ya que a los 47' del segundo tiempo, Elías Britez sacó un remate atajable al primer palo que se le terminó escapando al arquero sabalero para decretar el definitivo 1-0.

De esta manera, Colón perdió su tercer partido al hilo, el segundo en condición de local, quedando fuera del reducido y con la continuidad de Ariel Pereyra pendiendo de un hilo.

Síntesis de Colón y San Telmo

Colón: 1-Marcos Díaz; 4-Nicolás Thaller, 2-Guillermo Ortiz, 6-Brian Negro; 8-Facundo Sánchez, 5-Alan Forneris, 7-Nicoláas Talpone, 3-Facundo Castet; 10-Tomás Giménez, 11-Tomás Gallay; 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Pereyra.

San Telmo: 1-Agustín Rufinetti; 4-Gonzalo Dell Aquila, 2-Leonel Pollacchi, 6-Nicolás Morro, 3-Leandro Ojeda; 8-Renzo Uriburu, 5-Juan Yangali, 10-Marcos Astina, 11-Nahuel Curcio; 7-Iñaki Larthirigoyen y 9-Sebastián Cocimano. DT: César Monasterio.

Goles: ST 47' Elías Britez (ST).

Cambios: ST 17' Cristian Nuñez x Larthirigoyen (ST), 21' Federico Jourdan x Sánchez (C), Facundo Taborda x Giménez (C), 22' Agustín Maidana x Curcio (ST), 33' Zahir Yunis x Forneris (C), 34' Elías Britez x Uriburu (ST), Facundo Tello x Yangali (ST), Lautaro Johnson x Astina (ST), 40' Conrado Ibarra x Castet (C), Matías Córdoba x Gallay (C).

Amonestados: Yunis y Gallay (C), Nuñez (ST).

Árbitro: Lucas Cavallero.

Estadio: Brigadier López.