La victoria de Colón por 1-0 ante Racing de Córdoba no solo le permitió sostener la punta de la Zona A de la Primera Nacional, sino también ampliar la diferencia en una jornada que terminó siendo perfecta. Las derrotas de Deportivo Morón y Godoy Cruz, sumadas al empate de Defensores de Belgrano, le dieron al Sabalero un margen mayor en lo más alto.
Posiciones: Colón ganó, se escapó y mira a todos desde arriba en la Zona A
Colón aprovechó una fecha ideal: venció a Racing (C), se benefició con caídas de sus perseguidores y sacó ventaja en la cima
Por Ovación
El equipo de Ezequiel Medrán alcanzó los 17 puntos y ahora le sacó tres de ventaja a sus inmediatos perseguidores. En un torneo parejo y exigente, empezar a despegar en la tabla es una señal clara del momento que atraviesa el conjunto rojinegro, que además encadena tres victorias consecutivas.
Así quedó la Zona A con Colón como puntero
Posiciones (Zona A – Primera Nacional)
- Colón — 17 pts (+6)
- Defensores de Belgrano — 14 pts (+5)
- Deportivo Morón — 14 pts (+4)
- Godoy Cruz — 13 pts (+2)
- Deportivo Madryn — 12 pts (+4)
- Los Andes — 12 pts (+3)
- San Miguel — 12 pts (0)
- Racing (Cba) — 11 pts (-3)
- Bolívar — 10 pts (+2)
- Ferro — 9 pts (-1)
- Acassuso — 9 pts (-2)
- All Boys — 9 pts (-2)
- Central Norte — 9 pts (-2)
- Estudiantes — 9 pts (-3)
- Mitre (SdE) — 8 pts (-2)
- San Telmo — 8 pts (-3)
- Almirante Brown — 8 pts (-3)
- Chaco For Ever — 5 pts (-6)
Una fecha que lo favoreció en todo a Colón
El Sabalero hizo su parte en Santa Fe, pero además recibió buenas noticias desde otras canchas. Morón cayó, Godoy Cruz también resignó puntos y Defensores apenas sumó un empate. Un combo ideal para que Colón no solo siga arriba, sino que empiece a marcar diferencias en la tabla.
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Ahora, el foco está puesto en lo que vendrá: el próximo sábado desde las 15.30, Colón visitará justamente a Deportivo Morón, en un duelo directo que puede ser determinante para consolidar aún más su liderazgo.
Con confianza, resultados y una ventaja que empieza a ser tangible, el Sabalero atraviesa su mejor momento en el campeonato y se ilusiona, cada vez más, con pelear hasta el final por el ascenso.