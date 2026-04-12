Uno Santa Fe | Colón | Colón

Posiciones: Colón ganó, se escapó y mira a todos desde arriba en la Zona A

Colón aprovechó una fecha ideal: venció a Racing (C), se benefició con caídas de sus perseguidores y sacó ventaja en la cima

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 23:08hs
Posiciones: Colón ganó, se escapó y mira a todos desde arriba en la Zona A

La victoria de Colón por 1-0 ante Racing de Córdoba no solo le permitió sostener la punta de la Zona A de la Primera Nacional, sino también ampliar la diferencia en una jornada que terminó siendo perfecta. Las derrotas de Deportivo Morón y Godoy Cruz, sumadas al empate de Defensores de Belgrano, le dieron al Sabalero un margen mayor en lo más alto.

LEER MÁS: Rasmussen y la clave de Colón: "Lo pudimos sacar adelante cuando se complicó"

El equipo de Ezequiel Medrán alcanzó los 17 puntos y ahora le sacó tres de ventaja a sus inmediatos perseguidores. En un torneo parejo y exigente, empezar a despegar en la tabla es una señal clara del momento que atraviesa el conjunto rojinegro, que además encadena tres victorias consecutivas.

Así quedó la Zona A con Colón como puntero

Posiciones (Zona A – Primera Nacional)

  • Colón — 17 pts (+6)
  • Defensores de Belgrano — 14 pts (+5)
  • Deportivo Morón — 14 pts (+4)
  • Godoy Cruz — 13 pts (+2)
  • Deportivo Madryn — 12 pts (+4)
  • Los Andes — 12 pts (+3)
  • San Miguel — 12 pts (0)
  • Racing (Cba) — 11 pts (-3)
  • Bolívar — 10 pts (+2)
  • Ferro — 9 pts (-1)
  • Acassuso — 9 pts (-2)
  • All Boys — 9 pts (-2)
  • Central Norte — 9 pts (-2)
  • Estudiantes — 9 pts (-3)
  • Mitre (SdE) — 8 pts (-2)
  • San Telmo — 8 pts (-3)
  • Almirante Brown — 8 pts (-3)
  • Chaco For Ever — 5 pts (-6)

Una fecha que lo favoreció en todo a Colón

El Sabalero hizo su parte en Santa Fe, pero además recibió buenas noticias desde otras canchas. Morón cayó, Godoy Cruz también resignó puntos y Defensores apenas sumó un empate. Un combo ideal para que Colón no solo siga arriba, sino que empiece a marcar diferencias en la tabla.

LEER MÁS: Colón sacó a relucir su chapa de gran candidato ante Racing de Córdoba y sueña en grande

Ahora, el foco está puesto en lo que vendrá: el próximo sábado desde las 15.30, Colón visitará justamente a Deportivo Morón, en un duelo directo que puede ser determinante para consolidar aún más su liderazgo.

Con confianza, resultados y una ventaja que empieza a ser tangible, el Sabalero atraviesa su mejor momento en el campeonato y se ilusiona, cada vez más, con pelear hasta el final por el ascenso.

Colón Deportivo Morón Racing de Córdoba
Noticias relacionadas
¿colon preservara tambien a matias budino para el duelo ante moron?

¿Colón preservará también a Matías Budiño para el duelo ante Morón?

colon y una alarma que no se apaga: las constantes lesiones musculares vuelven a golpear

Colón y una alarma que no se apaga: las constantes lesiones musculares vuelven a golpear

colon informo que las restricciones solo seran en la tribuna norte para el duelo ante racing (c)

Colón informó que las restricciones solo serán en la tribuna norte para el duelo ante Racing (C)

peverengo ratifico la sancion a colon y no descarto revisarla: hubo una falla y se reconoce

Peverengo ratificó la sanción a Colón y no descartó revisarla: "Hubo una falla y se reconoce"

Lo último

Posiciones: Colón ganó, se escapó y mira a todos desde arriba en la Zona A

Posiciones: Colón ganó, se escapó y mira a todos desde arriba en la Zona A

River se aprovechó de Racing y estiró la gran racha con Coudet como DT

River se aprovechó de Racing y estiró la gran racha con Coudet como DT

Paredes, clave en Colón: Hay que estar preparado porque la oportunidad llega

Paredes, clave en Colón: "Hay que estar preparado porque la oportunidad llega"

Último Momento
Posiciones: Colón ganó, se escapó y mira a todos desde arriba en la Zona A

Posiciones: Colón ganó, se escapó y mira a todos desde arriba en la Zona A

River se aprovechó de Racing y estiró la gran racha con Coudet como DT

River se aprovechó de Racing y estiró la gran racha con Coudet como DT

Paredes, clave en Colón: Hay que estar preparado porque la oportunidad llega

Paredes, clave en Colón: "Hay que estar preparado porque la oportunidad llega"

Rasmussen y la clave de Colón: Lo pudimos sacar adelante cuando se complicó

Rasmussen y la clave de Colón: "Lo pudimos sacar adelante cuando se complicó"

Medrán, con la idea fija: Este tipo de partidos son los que marcan el camino

Medrán, con la idea fija: "Este tipo de partidos son los que marcan el camino"

Ovación
Posiciones: Colón ganó, se escapó y mira a todos desde arriba en la Zona A

Posiciones: Colón ganó, se escapó y mira a todos desde arriba en la Zona A

Paredes, clave en Colón: Hay que estar preparado porque la oportunidad llega

Paredes, clave en Colón: "Hay que estar preparado porque la oportunidad llega"

El Brigadier se encendió: color, calor y fe sabalera en la previa ante Racing de Córdoba

El Brigadier se encendió: color, calor y fe sabalera en la previa ante Racing de Córdoba

Clima caliente en el Brigadier: una bandera contra Peverengo encendió la previa

Clima caliente en el Brigadier: una bandera contra Peverengo encendió la previa

Rasmussen y la clave de Colón: Lo pudimos sacar adelante cuando se complicó

Rasmussen y la clave de Colón: "Lo pudimos sacar adelante cuando se complicó"

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe