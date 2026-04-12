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Paredes, clave en Colón: "Hay que estar preparado porque la oportunidad llega"

Tomás Paredes fue una de las figuras en la victoria de Colón, habló de su momento personal y destacó el crecimiento del equipo

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 22:35hs
Paredes, clave en Colón: Hay que estar preparado porque la oportunidad llega

UNO Santa Fe / José Busiemi

El triunfo de image ante Racing de Córdoba dejó varios puntos altos, pero uno de los más destacados fue Tomás Paredes, quien respondió con seguridad cada vez que fue exigido y fue clave para sostener el arco en cero.

Preparado para cuando le toque en Colón

El arquero sabalero dejó en claro cuál es su mentalidad dentro del plantel: “Desde que llegué siempre tuve claro lo que quería. Lo importante es estar a disposición, entrenar al máximo y estar mentalizado, porque en cualquier momento puede aparecer la posibilidad”.

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En ese sentido, remarcó la importancia de la constancia en un torneo largo: “Esto es un camino largo, hay que seguir trabajando y mejorando”.

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Tom&aacute;s Paredes respondi&oacute; con creces en momentos clave para que Col&oacute;n se quede con un gran triunfo ante Racing de C&oacute;rdoba.

Tomás Paredes respondió con creces en momentos clave para que Colón se quede con un gran triunfo ante Racing de Córdoba.

Más allá del rendimiento dentro de la cancha, Paredes vivió un momento muy emotivo en lo personal: “Sabía que iba a ser una noche especial, porque era la primera vez que entraba con mi hija. Poder coronarlo así es algo soñado”.

El arquero no ocultó su alegría por lo vivido en el Brigadier López, en una jornada que quedará marcada en su carrera.

Seguridad en momentos clave

Durante el partido, el arquero tuvo intervenciones determinantes y también protagonizó una jugada discutida con el pase atrás de Federico Lértora, que él mismo aclaró: “No fue pase, fue un rebote y la agarré. Por eso no había infracción”.

Su firmeza fue clave para que Colón pudiera sostener la ventaja y quedarse con tres puntos fundamentales.

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Por último, Paredes marcó un cambio en relación al pasado reciente del club: “Hoy se disfruta de otra forma. Hay que dejar atrás lo del año pasado, este es otro equipo, otra cabeza”.

Y cerró con una frase que refleja el presente sabalero: “Estamos donde tenemos que estar y hay que seguir por este camino”.

Colón Paredes Racing de Córdoba
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