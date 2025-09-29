Uno Santa Fe | Colón | Colón

Sin reacción: el común denominador de Colón en esta deplorable campaña

Colón pareciera jugar más por compromiso que con compromiso y uno de los aspectos claves en esta Primera Nacional es que no dio vuelta ningún partido

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2025 · 15:19hs
Sin reacción: el común denominador de Colón en esta deplorable campaña

IG caestudiantes

La campaña de Colón en la Primera Nacional quedará marcada como una de las más flojas de su historia reciente. La segunda, para ser más exactos. No solo por la cantidad de caídas, sino por la manera en que se dieron. Derrotas repetidas y casi siempre por la mínima, dejando en evidencia la falta de reacción.

• LEER MÁS: Máxima preocupación en Colón ante posibles lesiones en la recta final del torneo

De los 20 partidos, 11 fueron por 1-0. Un patrón que se repitió. Siempre con lo justo, porque los otros traspiés fueron 2-1 o 3-2, lo que refleja que el Sabalero nunca encontró recursos para dar vuelta una historia que empezaba torcida. La imagen fue siempre la misma: un gol en contra y se terminó la historia.

• LEER MÁS: Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

Colón nunca reaccionó en esta Primera Nacional

Lo más preocupante es que este grupo se fue apagando partido tras partido, hasta dar la impresión de jugar casi por compromiso, sin reacción ni espíritu competitivo. Ante Estudiantes (BA) volvió a quedar expuesto: casi no generó situaciones de riesgo y se entregó a un destino que pareció aceptar sin resistencia.

Estudiantes Colón 1
Col&oacute;n perdi&oacute; 11 partidos por 1-0.

Colón perdió 11 partidos por 1-0.

En toda la temporada, solo una vez pudo rescatar algo después de ir abajo en el marcador: en la fecha 7, en Mendoza, ante Gimnasia (1-1). El resto fue una sucesión de golpes que dejaron en evidencia un plantel sin respuestas, sin carácter y sin hambre. Un boxeador que, con el mínimo golpe, quedaba nocaut.

• LEER MÁS: Medrán empeoró a Colón con formaciones y cambios muy cuestionables

De cara al futuro, el diagnóstico es inevitable: Colón debe resetearse por completo. No se trata solo de cambiar nombres, sino de recuperar la esencia de competir. Porque la estadística fría de este 2025 deja en claro que el equipo perdió mucho más que partidos: el fuego interior.

Colón Primera Nacional partidos
Noticias relacionadas
Ezequiel Medrán no logró mejorar a Colón, incluso lo terminó empeorando.

Medrán empeoró a Colón con formaciones y cambios muy cuestionables

Colón apenas marcó un gol en los últimos 10 partidos que jugó.

La realidad demuestra que Colón no le hace un gol ni al arcoíris

Medrán es el DT de Colón con menor efectividad en lo que va del 2025.

Medrán ya se aseguró ser el DT de Colón con peor efectividad en este 2025

asi esta la tabla de la zona b, con un colon que ya perdio 20 partidos en el ano

Así está la tabla de la zona B, con un Colón que ya perdió 20 partidos en el año

Lo último

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Último Momento
Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Ovación
Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

¿El Pulga Rodríguez podrá despedir el año dentro de la cancha?

¿El Pulga Rodríguez podrá despedir el año dentro de la cancha?

Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Policiales
Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'