Colón tendría una importante deuda con Garcés, que se irá libre en diciembre

Se debe a la exclusividad de venta para el empresario Pascual Lezcano que firmó la comisión anterior y, si la oferta no llegaba de su parte o tenía su anuencia, el Sabalero tenía que pagar 1.000.000 de dólares de penalidad. Hubo opciones potables tras el descenso, pero el zaguero solo quería ir a Alavés, que presentó una propuesta baja para la dirigencia. Esto ocasionó un quiebre que no tuvo vuelta atrás.

Después, por decisión de la dirigencia, fue bajado a trabajar con el Selectivo pese a que en un momento estuvo la chance de formar parte de la Primera Nacional cuando estaba como DT Iván Delfino. Pero por respeto al resto del plantel que estuvo desde el inicio, finalmente siguió sin actividad. Su último partido fue el desempate ante Gimnasia. Llegará a Alavés con más de un año sin jugar, por más que no perdió condición física.

Colón habría acumulado una importante deuda con Garcés

Pero el dato que se suma a esta división de caminos es que el zaguero habría estado cobrando solo una parte de su sueldo desde abril. Concretamente el de AFA –la parte más baja –, que le impidió pedir la libertad de acción con antelación.

De todas maneras, no es algo que deba ser pasado por alto, ya que debería cancelarlo para no evitar un juicio a futuro. Por más que Garcés no haya jugador, estaría en su derecho de reclamar. Acciones que tendrían consecuencias. Lastimosamente para ambas partes se viene un cierre indeseado y poco grato, tanto por determinaciones ajenas como propias. Una pérdida importante del patrimonio que se irá sin dejar nada.