¿Dan los tiempos para que Colón realice la Asamblea en noviembre?

El presidente Víctor Godano había vaticinado que a finales de noviembre se iba a realizar la Asamblea en Colón, pero el llamado no llega

"Será este mes y tenemos unos días para confirmarlo. Presentar todo lo que el socio pida. En este lugar tenemos la chance de contarle al socio lo que a veces para afuera no se puede. Lo aprovecharemos para eso y que el socios pregunte y consulte. Es la forma de sacarse las dudas", precisó Bicho en su momento.

No dan los tiempos en Colón

Sin embargo, el llamado oficial no llega y ya no darían los tiempos para que se concrete en noviembre. Si bien hay que ver bien el estatuto del club, la convocatoria debería ser 15 días antes, por lo que directamente no hay margen, aunque si son 10 días como en otras instituciones, se estaría al filo. En este sentido, tendría que ser en las próximas horas.

Asamblea Colón.jpg Se espera por saber cuándo será la Asamblea en Colón. José Busiemi / UNO Santa Fe

Una Asamblea que genera mucha expectativa, porque se espera que el saldo se negativo por todas las deudas que hubo que cancelar, además de los juicios y la baja de presupuesto por la televisión. Una temporada difícil donde incluso no se alcanzó el objetivo de ascenso, por lo que el ánimo del socio no es el mejor y muchos quieren enterarse de cosas, como las situaciones de Facundo Garcés, Alberto Espínola y Ramón Ábila, cuyo acuerdo es confidencial y solo se podía revelar a los socios.

Como está el escenario, lo más probable que la Asamblea en Colón sea en diciembre, pero quedan un día más de margen.