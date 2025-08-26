Castillo, de aquel paso fugaz por Unión a romperla en Lanús

Rodrigo Castillo estuvo apenas unos meses en Unión, donde no debutó en Primera para irse a Gimnasia. El lunes le convirtió a River con la casaca de Lanús

Siempre hay historias de jugadores que pasaron de largo por Santa Fe y brillan en otras latitudes. El caso de Rodrigo Castillo con Unión fue uno de los tantos a lo largo de la historia.

El delantero nacido en Venado Tuerto el 26 de febrero de 1999. Después de iniciarse en Sportivo Rivadavia de su ciudad llegó a las inferiores de River, donde llegó a jugar 12 partidos y le anotó un gol a Colón.

En las puertas de la pandemia (enero de 2020) llegó a Unión, con altas expectativas pero por diferentes motivos no tuvo continuidad y resolvió emigrar, teniendo como destino Gimnasia (LP).

LEER MÁS: Qué tan cierta es la frase de Madelón: "Unión se hace fuerte de local"

Un camino ascendente a fuerza de goles

En el Lobo estuvo tapado y se decidió su préstamo a Deportivo Madryn donde la rompió en ese 2022: 12 goles y 2 asistencias en 36 partidos.

Desde La Plata tomaron nota y lo empezaron a insertar en el plantel profesional, donde tuvo la posibilidad de jugar 67 partidos y convirtió 12 goles.

No hubo un acuerdo para su continuidad y apareció Lanús que lo fue a buscar, lo sumó y en la noche de este lunes ratificó su buen presente con el agónico tanto que le dio el empate al Granate contra River. Lleva cuatro tantos y es el goleador del certamen Clausura.

Castillo tuvo un paso efímero por Unión