Rosario Central visita a Banfield con la mira puesta en la punta

El Canalla enfrenta este lunes al Taladro por la fecha 11 del Torneo Clausura. El equipo de Jorge Almirón viene de consagrarse en la Copa Argentina y buscará un nuevo triunfo para mantenerse en la pelea por la tabla anual.

Rosario Central visita este lunes a Banfield con la posibilidad de seguir acercándose a la cima, en un partido que comenzará a las 21.15 en el estadio Florencio Sola. El conjunto rosarino llega con el envión de haber conquistado la Copa Argentina ante Estudiantes y afronta una recta decisiva en el campeonato.

El equipo dirigido por Jorge Almirón sabe que las próximas seis fechas serán determinantes para sus aspiraciones. El Canalla pelea en los primeros lugares y pretende sostener su candidatura en la tabla anual, donde sigue de cerca a los equipos que están por encima.

Además, Central deberá afrontar este compromiso con algunas bajas importantes. Axel Werner está lesionado y Agustín Sández fue expulsado en el polémico cierre del encuentro ante Estudiantes.

Banfield busca una reacción

Enfrente estará un Banfield que atraviesa un presente complicado. El Taladro se encuentra relegado tanto en la Zona A como en la tabla anual y necesita sumar con urgencia para cambiar su situación.

El equipo de Pedro Troglio no gana desde mediados de agosto, cuando derrotó 1-0 a Racing en el Cilindro. Si bien consiguió avanzar en la Copa Argentina mediante penales ante Midland y Riestra, el campeonato local continúa siendo una cuenta pendiente.

Mientras espera la semifinal de Copa Argentina ante Boca, Banfield intentará hacerse fuerte en el Florencio Sola y conseguir una victoria que le permita recuperar confianza.

El encuentro comenzará a las 21.15, con Leandro Rey Hilfer como árbitro y Germán Delfino a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Probables formaciones de Banfield y Rosario Central

Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Marcos López, Santiago Esquivel, Favio Álvarez, Ignacio Abraham, Lautaro Gómez; Adrián Balboa, Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Rosario Central: Axel Werner; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Jaminton Campaz, Alan Rodríguez, Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Hora: 21.15.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Germán Delfino.

TV: ESPN Premium.