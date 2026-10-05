Santa Fe tendrá una semana con temperaturas estables y posibles lluvias entre miércoles y jueves El pronóstico de la FICH-UNL anticipa temperaturas sin grandes cambios y condiciones variables durante la semana, con lluvias débiles hacia el jueves 5 de octubre 2026 · 07:51hs

José Busiemi

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada nublada y con una temperatura de 16º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con la presencia de dos sistemas ciclónicos desarrollándose sobre los cuerpos oceánicos, el primero sobre el Pacífico y el segundo sobre el Atlántico, sumado a un centro de alta presión recuperándose en el Litoral Argentino, las masas de aire en nuestra región se configuran de manera tal, que permiten una lenta mejoraría de las condiciones, con alternancia de cielo nublado a parcial nublado y despejado por momentos, con alguna posibilidad de lluvias débiles entre finales del miércoles y comienzos del jueves. Respecto de las temperaturas, si bien presentan una tendencia en gradual ascenso, se deberían mantener sin grandes variaciones por lo menos hasta finales de la semana.

Martes con cielo mayormente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde y con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 12º y poco cambio de las máximas, 26º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto para el miércoles se espera cielo mayormente nublado, con alguna nubosidad por mementos y condiciones algo inestables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 18º y suave descenso de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al este/sureste hacia últimas horas del día. Por último, jueves con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones inestables a algo inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas del día, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 25º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal