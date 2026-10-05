Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe tendrá una semana con temperaturas estables y posibles lluvias entre miércoles y jueves

El pronóstico de la FICH-UNL anticipa temperaturas sin grandes cambios y condiciones variables durante la semana, con lluvias débiles hacia el jueves

5 de octubre 2026 · 07:51hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Santa Fe tendrá una semana con temperaturas estables y posibles lluvias entre miércoles y jueves

José Busiemi

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada nublada y con una temperatura de 16º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con la presencia de dos sistemas ciclónicos desarrollándose sobre los cuerpos oceánicos, el primero sobre el Pacífico y el segundo sobre el Atlántico, sumado a un centro de alta presión recuperándose en el Litoral Argentino, las masas de aire en nuestra región se configuran de manera tal, que permiten una lenta mejoraría de las condiciones, con alternancia de cielo nublado a parcial nublado y despejado por momentos, con alguna posibilidad de lluvias débiles entre finales del miércoles y comienzos del jueves. Respecto de las temperaturas, si bien presentan una tendencia en gradual ascenso, se deberían mantener sin grandes variaciones por lo menos hasta finales de la semana.

Martes con cielo mayormente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde y con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 12º y poco cambio de las máximas, 26º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto para el miércoles se espera cielo mayormente nublado, con alguna nubosidad por mementos y condiciones algo inestables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 18º y suave descenso de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al este/sureste hacia últimas horas del día.

Por último, jueves con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones inestables a algo inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas del día, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 25º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe semana Temperaturas lluvias
Noticias relacionadas
expectativa del comercio de santa fe por el dia de la madre para recuperar ventas tras varios meses de caida

Expectativa del comercio de Santa Fe por el Día de la Madre para recuperar ventas tras "varios meses de caída"

se postergo la actividad de la liga santafesina por la lluvia

Se postergó la actividad de la Liga Santafesina por la lluvia

programa llave en santa fe: credito sin intereses y garantia gratis para alquilar

Programa Llave en Santa Fe: crédito sin intereses y garantía gratis para alquilar

Santa Fe suma el BiciPunto N°48 en Bulevar Tacca y amplía la red de bicicletas públicas

Santa Fe suma el BiciPunto N°48 en Bulevar Tacca y amplía la red de bicicletas públicas

Lo último

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: Se asomó por la ventana y le tiró a matar

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: "Se asomó por la ventana y le tiró a matar"

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Último Momento
Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: Se asomó por la ventana y le tiró a matar

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: "Se asomó por la ventana y le tiró a matar"

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Alerta de rectores santafesinos por el Presupuesto Universitario 2027: Estamos entrando en una fase terminal

Alerta de rectores santafesinos por el Presupuesto Universitario 2027: "Estamos entrando en una fase terminal"

Cuvertino: Las MiPyMEs se están endeudando para sobrevivir, no para invertir

Cuvertino: "Las MiPyMEs se están endeudando para sobrevivir, no para invertir"

Ovación
Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

Unión volvió a ganar y se mantiene en lo más alto del Clausura femenino

Unión volvió a ganar y se mantiene en lo más alto del Clausura femenino

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Riestra y Central Córdoba se enfrentan en un duelo de necesitados

Riestra y Central Córdoba se enfrentan en un duelo de necesitados

Rosario Central visita a Banfield con la mira puesta en la punta

Rosario Central visita a Banfield con la mira puesta en la punta

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia