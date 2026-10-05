Estudiantes busca recuperarse ante Gimnasia de Mendoza y acercarse a los playoffs

El Pincha recibe este lunes al Lobo mendocino por la fecha 11 del Torneo Clausura. El equipo de Alexander Medina viene de sufrir dos eliminaciones consecutivas y necesita volver a ganar para meterse en la pelea de la Zona A.

Estudiantes enfrentará este lunes a Gimnasia de Mendoza desde las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi , con la necesidad de recuperar terreno en el Torneo Clausura 2026. El conjunto platense llega golpeado después de dos recientes golpes: perdió la Supercopa Internacional ante Rosario Central y luego quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Platense.

La situación en el campeonato tampoco es la ideal. El Pincha está fuera de los puestos de playoffs y a seis puntos del último equipo que estaría clasificando en la Zona A , por lo que necesita una victoria para comenzar a revertir su presente y llegar con mayor confianza a su serie continental ante Flamengo.

Alexander Medina buscará una reacción de su equipo en un partido que aparece como una oportunidad para recuperar protagonismo y volver a meterse en la pelea.

Gimnasia de Mendoza quiere volver a acercarse a la cima

Enfrente estará un Gimnasia de Mendoza que también necesita sumar para sostener sus aspiraciones. El equipo dirigido por Darío Franco lleva 13 días sin jugar, desde el empate 0-0 ante Riestra, y buscará aprovechar su regreso a la competencia para cortar una racha de dos empates y una derrota en sus últimas tres presentaciones.

El Lobo mendocino ocupa la cuarta posición y se sostiene en la parte alta gracias a una campaña marcada por su solidez colectiva y los goles de Agustín Módica. Además, recuperará a Facundo Lencioni, una noticia positiva para un equipo que pretende volver a meterse en la pelea por los primeros lugares.

Probables formaciones de Estudiantes y Gimnasia de Mendoza

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Alexis Castro, Fabricio Pérez, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Brian Andrada, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Hora: 19.00.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Sebastián Habib.

TV: ESPN Premium.