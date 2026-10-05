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Estudiantes busca recuperarse ante Gimnasia de Mendoza y acercarse a los playoffs

El Pincha recibe este lunes al Lobo mendocino por la fecha 11 del Torneo Clausura. El equipo de Alexander Medina viene de sufrir dos eliminaciones consecutivas y necesita volver a ganar para meterse en la pelea de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2026 · 07:40hs
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Estudiantes busca recuperarse ante Gimnasia de Mendoza y acercarse a los playoffs

Estudiantes enfrentará este lunes a Gimnasia de Mendoza desde las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi, con la necesidad de recuperar terreno en el Torneo Clausura 2026. El conjunto platense llega golpeado después de dos recientes golpes: perdió la Supercopa Internacional ante Rosario Central y luego quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Platense.

La situación en el campeonato tampoco es la ideal. El Pincha está fuera de los puestos de playoffs y a seis puntos del último equipo que estaría clasificando en la Zona A, por lo que necesita una victoria para comenzar a revertir su presente y llegar con mayor confianza a su serie continental ante Flamengo.

Alexander Medina buscará una reacción de su equipo en un partido que aparece como una oportunidad para recuperar protagonismo y volver a meterse en la pelea.

Gimnasia de Mendoza quiere volver a acercarse a la cima

Enfrente estará un Gimnasia de Mendoza que también necesita sumar para sostener sus aspiraciones. El equipo dirigido por Darío Franco lleva 13 días sin jugar, desde el empate 0-0 ante Riestra, y buscará aprovechar su regreso a la competencia para cortar una racha de dos empates y una derrota en sus últimas tres presentaciones.

El Lobo mendocino ocupa la cuarta posición y se sostiene en la parte alta gracias a una campaña marcada por su solidez colectiva y los goles de Agustín Módica. Además, recuperará a Facundo Lencioni, una noticia positiva para un equipo que pretende volver a meterse en la pelea por los primeros lugares.

Probables formaciones de Estudiantes y Gimnasia de Mendoza

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Alexis Castro, Fabricio Pérez, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Brian Andrada, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Hora: 19.00.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Sebastián Habib.

TV: ESPN Premium.

Estudiantes Gimnasia Clausura
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