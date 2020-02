Después de concluida la 20ª fecha, la Superliga hizo su habitual relevamiento estadístico en busca de algunos detalles que muchas veces no se notan o pasan desapercibidos. En este sentido, hubo algo para resaltar en el empate entre Colón y Racing en el estadio Brigadier López: Pulga Rodríguez fue el que más remató al arco.

No es novedad, ya que normalmente es una de las principales herramientas de ataque para el equipo. De todas maneras, no le está tocando atravesar por un gran momento habida cuenta que todavía no pudo marcar un gol en este 2020. Algo que sin dudas lo tiene intranquilo, pero insiste en sacarte la mufa.

Viene merodeando, porque ante la Academia tuvo dos claras: la primera en el acto inaugural eludiendo a dos rivales –hubiera sido un golazo– y la restante en el complemento con un cabeza solo entre los centrales que se fue muy cerca del palo. Si lo hacía, era el 2-1 y victoria. Por esas cosas del destino, no pudo ser.

¿Cómo se lo perdió? El Pulguita la hizo bárbaro, pero la tiró a las nubes y siguen 0 a 0 en Santa Fe.

Ante Defensa y Justicia también estuvo cerca, pero le faltó justeza. En pocas palabras, en este año no está tan eficaz y el Sabalero lo siente, ya que le cuesta un montón pulverizar la red adversaria. Por lo pronto, el organizador de Primera División encontró que fue el que más intentó, con siente disparos, al igual que Jonathan Menéndez de Talleres.

Luis Miguel Rodríguez (@ColonOficial) y Menéndez (@CATalleresdecba) fueron los que más remataron en la fecha 20 de la Superliga



Completan el Top 5 futbolistas de @RiverPlate y @ClubPatronatoOf

Más se ubicaron Matías Suárez y Rafael Santos Borré (River); y Cristian Tarragona (Patronato); y Nahuel Bustos (Talleres). Siempre se dice que las estadísticas no definen nada, pero clarifican algunas circunstancias. En este caso, respecto al capitán de Colón, que está peleado con el arco, pero mantiene viva la voracidad.