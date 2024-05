Colón tuvo un segundo tiempo demoledor, goleó a Almagro y es más líder que nunca en su zona

• LEER MÁS: El color de los hinchas de Colón para el partido ante Almagro en el Brigadier

El Sabalero dispuso del balón pero nunca encontró los espacios como para complicar al rival, que vino con el mismo libreto que los equipos que llegan al Brigadier López. Es decir, reducir espacios, buscar neutralizar a Colón, retroceder con mucha gente y apostar por una contra o una pelota quieta.

Sabiéndose inferior a Colón el Tricolor propuso un partido de fricción de mucha intensidad para meter y correr pero de jugar nada o casi nada. Y Colón buscó desequilibrar por la derecha con Federico Jourdan, pero no estuvo fino a la hora de resolver, ya sea en dirección al arco o para meter un centro.

Braian Guille se tiraba atrás para buscar el balón ya que no le llegaba con claridad e Ignacio Lago no lograba hacer prevalecer su velocidad y cambio de ritmo en los metros finales. Así las cosas, Colón se repetía en ataque, lateralizaba mucho, dado que no encontraba pase hacia adelante y eso le resolvía la situación al elenco visitante.

Colón probó con un par de remates de media distancia que se fueron desviados, ya que al no encontrar los caminos; buscó con el disparos desde afuera del área. Almagro no inquietó jamás a Manuel Vicentini, aunque su único plan fue que Colón no convirtiera por lo cual el plan le salió bien en esos primeros 45 minutos. Colón no tuvo la lucidez y la contundencia que lo caracteriza y pese a buscar siempre no estuvo preciso con la pelota en los pies de allí el empate parcial con el que se fueron a los vestuarios.

El complemento de Colón-Almagro

Para arrancar el segundo tiempo, Iván Delfino metió un cambio absolutamente lógico, ya que Colón no tenía presencia en el área y por eso incluyó a Javier Toledo en lugar de un apático Alexis Sabella. La variante rápidamente surtió efecto, porque a los 5 minutos, Toledo debajo del arco, puso el pie luego de un centro rasante de Guille y Colón paso a ganar el partido.

Y a los 13', Toledo ganó de espaldas, giró y sacó un remate que tapó Nereo Champagne, pero el balón quedó picando de frente al arco y Federico Jourdan, en absoluta soledad, empujó el balón dentro del arco.

En menos de un cuarto de hora, Colón resolvió el partido con la variante posicional que le dio presencia en el área ante una defensa que evidenció notoria fragilidad. Almagro vino a tratar de aguantar el cero en su arco y con el resultado en contra jamás mostró un atisbo de reacción. La abismal diferencia entre un equipo y el otro se acentuó con el 2 a 0 y ya no hubo partido ni equivalencias, más allá de los cambios que metió el DT del Tricolor.

Colón se tomó un respiro pero siempre con el control total del partido, dominando el balón y el juego sin sufrir ningún tipo de sobresalto. Delfino mandó a la cancha a Christian Bernardi para que se luciera en una gran jugada individual para el tercer gol. El volante cordobés encaró por derecha, hizo una pausa y cedió para Toledo, quien de frente al arco y con mucha comodidad, remató cruzado para el 3 a 0 consumando una goleada que lo deja al Sabalero más líder que nunca y marcando claras diferencias con sus rivales.

Lo que tanto le había costado en el primer tiempo en el segundo y sin despeinarse, Colón edificó una goleada sacando a relucir su jerarquía y, además, recuperando a un goleador de la talla de Toledo, que venia siendo discutido y que en estos últimos dos partidos se ganó la titularidad. Una goleada que lo ratifica como el gran candidato en su zona y por cuarto partido consecutivo mantuvo el arco en cero. Un equipo que alimenta la ilusión en base a contundencia y por momentos un muy buen juego ante rivales que, salvo excepciones, no están a la altura.

Síntesis de Colón-Almagro

Colón: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán López, Paolo Goltz y Facundo Castet; Sebastián Prediger; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Alexis Sabella e Ignacio Lago; y Braian Guille. DT: Iván Delfino.

Almagro: Nereo Champagne; Matías Molina, Juan Francisco Mattia, Arian Giordano y Laureano Puñet; Nahuel Basualdo y Luis Jérez Silva; Patricio Pérez, Joel Orlando y Gonzalo Silva; y Tiziano Dornell. DT: Lucas Sparapani.

Goles: ST 4' y 38' Javier Toledo (C) y 12' Federico Jourdan (C).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Luis Lobo Medina.