Colón ultima detalles para confirmar la vuelta de Bernardi en busca del ascenso

Christian Bernardi hace varios días que ya trabaja con el plantel después de más de un año inactivo pero todavía no fue oficializado en Colón. ¿Qué falta?

Quizás de todos los refuerzos hasta ahora, el que más expectativa en la gente genera es Christian Bernardi, después de más de un año y medio sin jugar por un problema cardíaco. Apenas Delfino tomó las riendas habló con la dirigencia y fuerobn por el volante, que se vio entusiasmado con la chance.

Luego de la primera impresión positiva se llegó a su representante, con el que hubo marcadas diferencias económicas. Esto demandó que las partes hicieron un esfuerzo y por eso, cuando todo se encaminó, el jugador comenzó a trabajar a la par del grupo. Lógico, primero con tareas especiales y chequeos médicos permanentes.

Christian Bernardi 21.jpg Colón espera presentar esta semana a Christian Bernardi. UNO Santa Fe / José Busiemi

Tenía el alta médica, pero no la deportiva. Una vez que hicieron los testeos, se le dio el visto bueno para que pueda sumarse a la competencia interna. Una gran noticia para el propio Bernardi y Colón, que suma jerarquía pese a todo el tiempo que estuvo inactivo.

El tema está en que pasan los días y todavía no fue confirmado. Hasta el momento el club apeló a producciones especiales en las redes sociales y por eso algunas oficializaciones se demorar. Pero por lo que se pudo saber, Bernardi aún no por algunos detalles que habría aún en su contrato. Algo que no sería un problema, pero que impedirían que sea oficializado.

Es probable que este lunes haya más novedades al respecto por un jugador que despierta ilusión en la gente y el cuerpo técnico.