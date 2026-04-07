Colón ya conoce a su árbitro: Joaquín Gil debuta con el Sabalero

Joaquín Gil fue designado para el duelo del domingo de Colón ante Racing de Córdoba en el Brigadier López y será la primera vez que dirija al equipo santafesino.

Colón se prepara para afrontar un nuevo compromiso en la Primera Nacional y ya sabe quién será el encargado de impartir justicia. Para el partido del domingo a las 19 frente a Racing de Córdoba, en el estadio Brigadier López, el árbitro designado es Joaquín Gil.

La terna arbitral se completa con Marcos Horticolou como asistente 1, Sebastián Osudar como asistente 2 y Nelson Bejas como cuarto árbitro.

Un debut con Colón

El dato saliente es que Gil dirigirá por primera vez a Colón, por lo que no existen antecedentes previos con el equipo rojinegro. En ese contexto, será una incógnita cómo se desarrollará su arbitraje en un escenario siempre exigente como el Brigadier López.

Los números con Racing de Córdoba

Donde sí hay registros es con el rival. Joaquín Gil dirigió en ocho oportunidades a Racing de Córdoba, con el siguiente balance: 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

En el aspecto disciplinario, en esos encuentros mostró: 14 tarjetas amarillas y 1 expulsión.

Se trata de números bastante equilibrados, tanto en resultados como en sanciones, lo que refuerza la idea de un árbitro sin una tendencia marcada con la “Academia” cordobesa.

Un partido con mucho en juego

Más allá de la designación arbitral, en Colón el foco está puesto en seguir por la senda positiva y hacerse fuerte como local. El equipo atraviesa un buen momento y buscará sostenerlo ante su gente.

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Con árbitro confirmado y todo listo, el Sabalero se prepara para un duelo clave donde cada detalle puede inclinar la balanza.

PRIMERA NACIONAL

Fecha 9

San Miguel - Dep. Morón

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Matías Noli

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

San Telmo - Godoy Cruz (Mza.)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Diego Fernández

Cuarto árbitro: Nicolás Rodríguez

Almagro - Patronato (P.)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

Central Norte (S.) - Mitre (S.E.)

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Matías González

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Acassuso - Los Andes

Árbitro: Nicolás Mastroieni

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

Ferro Carril Oeste - Estudiantes

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Juan Ricciardi

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

Def. de Belgrano - Cdad. de Bolívar

Árbitro: Ariel Cruz

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Chacarita Jrs. - G. y Tiro (S.)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

Temperley - Quilmes A.C.

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Manuel Girett

Dep. Madryn - Alte. Brown

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Emanuel Serale

Asistente 2: Emiliano Bustos

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Agropecuario Arg. - G. y Esgrima (J.)

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Alejandro Scheneller

Cuarto árbitro: Franco Morón

Chaco For Ever - All Boys

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

Güemes (S.E.) - San Martín (T.)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

Dep. Maipú (Mza.) - Colegiales

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Guido Córdoba

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Colón - Racing (Cba.)

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Marcos Horticolou

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Nueva Chicago - F.C. Midland

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Tristán Suárez - Atl. de Rafaela

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Nicolás Gruccio

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

San Martín (SJ) - Atlanta

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Luis Martínez