Colón se prepara para afrontar un nuevo compromiso en la Primera Nacional y ya sabe quién será el encargado de impartir justicia. Para el partido del domingo a las 19 frente a Racing de Córdoba, en el estadio Brigadier López, el árbitro designado es Joaquín Gil.
Colón ya conoce a su árbitro: Joaquín Gil debuta con el Sabalero
Joaquín Gil fue designado para el duelo del domingo de Colón ante Racing de Córdoba en el Brigadier López y será la primera vez que dirija al equipo santafesino.
Por Ovación
La terna arbitral se completa con Marcos Horticolou como asistente 1, Sebastián Osudar como asistente 2 y Nelson Bejas como cuarto árbitro.
Un debut con Colón
El dato saliente es que Gil dirigirá por primera vez a Colón, por lo que no existen antecedentes previos con el equipo rojinegro. En ese contexto, será una incógnita cómo se desarrollará su arbitraje en un escenario siempre exigente como el Brigadier López.
Los números con Racing de Córdoba
Donde sí hay registros es con el rival. Joaquín Gil dirigió en ocho oportunidades a Racing de Córdoba, con el siguiente balance: 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas.
En el aspecto disciplinario, en esos encuentros mostró: 14 tarjetas amarillas y 1 expulsión.
Se trata de números bastante equilibrados, tanto en resultados como en sanciones, lo que refuerza la idea de un árbitro sin una tendencia marcada con la “Academia” cordobesa.
Un partido con mucho en juego
Más allá de la designación arbitral, en Colón el foco está puesto en seguir por la senda positiva y hacerse fuerte como local. El equipo atraviesa un buen momento y buscará sostenerlo ante su gente.
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Con árbitro confirmado y todo listo, el Sabalero se prepara para un duelo clave donde cada detalle puede inclinar la balanza.
PRIMERA NACIONAL
Fecha 9
San Miguel - Dep. Morón
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Matías Noli
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
San Telmo - Godoy Cruz (Mza.)
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Diego Fernández
Cuarto árbitro: Nicolás Rodríguez
Almagro - Patronato (P.)
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
Central Norte (S.) - Mitre (S.E.)
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Matías González
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
Acassuso - Los Andes
Árbitro: Nicolás Mastroieni
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Mariano Cichetto
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
Ferro Carril Oeste - Estudiantes
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Juan Ricciardi
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
Def. de Belgrano - Cdad. de Bolívar
Árbitro: Ariel Cruz
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Hernán Antola
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Chacarita Jrs. - G. y Tiro (S.)
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
Temperley - Quilmes A.C.
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Manuel Girett
Dep. Madryn - Alte. Brown
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Emanuel Serale
Asistente 2: Emiliano Bustos
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
Agropecuario Arg. - G. y Esgrima (J.)
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Daniel Zamora
Asistente 2: Alejandro Scheneller
Cuarto árbitro: Franco Morón
Chaco For Ever - All Boys
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
Güemes (S.E.) - San Martín (T.)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Matías Coria
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
Dep. Maipú (Mza.) - Colegiales
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Guido Córdoba
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
Colón - Racing (Cba.)
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Marcos Horticolou
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Nueva Chicago - F.C. Midland
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Damián Rubino
Tristán Suárez - Atl. de Rafaela
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Diego Romero
Asistente 2: Nicolás Gruccio
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
San Martín (SJ) - Atlanta
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Luis Martínez