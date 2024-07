Colón volvió a ponerle candado a su arco en el empate ante Almirante Brown

Para muchos, Colón sigue siendo puntero porque los demás equipos de la zona B no lo aprovechan. Incluso con el empate ante Almirante Brown como visitante le alcanzó para mantenerse, pero claramente ya no tiene la misma luz de ventaja y quedó en jaque sino vuelve al triunfo.

Uno de los aspectos pendiente es una actuación convicente. Ni hablar de visitante, donde hace seis partidos que no gana, con cuatro derrotas y dos empates. Siente tener que jugar en campos que quizás no están en las mejores condiciones y, por más que lo intenta, todavía no se pudo adaptar.

Un dato positivo en Colón tras el empate ante Almirante Brown

Si bien en el Brigadier López no perdió, su rendimiento también está en declive y la última vez vez lo pagó con un gol salido de conexto contra Atlanta. Situaciones que maximizan esta meseta, que se esperaba por cierto, pero no que durara tanto. Por eso el cuerpo técnico de Iván Delfino busca variar para encontrar nuevos caminos.

Amén de todo esto, hubo un detalle a resaltar en el partido ante La Fragata: volvió a terminar con el arco en cero. Venía de dos encuentros siendo vulnerado, algo que también le viene costando. Generalmente los equipos que menos tantos en contra tienen son los que prevalecen y en el Sabalero es un aspecto a mejorar. Está entre los más goleadores, pero fue perdiendo solidez a la par.

Manuel Vicentini.jpg Colón le puso candado otra vez a su arco en el empate ante Almirante Brown. Prensa Colón

Que está vez Manuel Vicentini le haya puesto candado a su vaya es para resaltar. De los últimos siete partidos, donde comenzó el bajó tras perder con Defensores de Belgrano, solo cuatro veces pudo finalizar sin goles en contra. La meta es que esto sea el puntapié para retomar la senda de la tranquilidad y ser el Colón implacable del comienzo.