Colón vuelve a trabajar con la mente en Brown y una gran incógnita

LEER MÁS: Colón tiene día y horario definidos para visitar a Brown (A)

De cara a este partido ante Brown de Adrogué, el DT Iván Delfino pondrá toda su atención en el inicio de la semana a la condición física de Braian Guille, quien fue reemplazado en el choque ante Temperley y se lo pudo observar con hielo en su rodilla derecha.

Braian Guille.jpg Prensa Colón

Esto encendió las alarmas, más allá que Delfino le restó importancia en la conferencia de prensa que brindó tras el empate de Colón ante Temperley. Sin embargo, será clave determinar cómo arranca la semana de trabajos, pensando justamente en la seguidilla de partidos que se le viene al equipo.

Más allá que esté en condiciones de jugar Braian Guille, no se descarta que en la semana Delfino pruebe alguna modificación en el equipo titular, como podría ser el ingreso de Axel Rodríguez, por el mismo exdelantero de Racing, Olimpo y Atlético Tucumán, o bien por Alexis Sabella.

¿Mete un cambio Delfino en Colón?

A Sabella Delfino lo reemplazó en el entretiempo del partido ante Temperley por Christian Bernardi, de quien se pudo observar que todavía no está ni para completar 45 minutos de alta competencia, con lo cual no se descarta que la salida del ex-San Lorenzo sea para potenciar la ofensiva y parar a dos delanteros, como Guille y Rodríguez.

LEER MÁS: Los más chicos disfrutaron el ingreso a la cancha junto a los jugadores de Colón

La buena noticia para Delfino que más allá de esta situación particular de Axel Rodríguez, no cuenta en el plantel con jugadores lesionados de consideración ni suspendidos, y será clave determinar si le dará o no lugar entre los convocados a Nicolás Delgadillo, Tomás Sandoval y Nicolás Leguizamón, quienes no fueron considerados ante Temperley.